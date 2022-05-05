Як зберігати зелень в холодильнику, щоб вона була свіжою

Як зберігати зелень в холодильнику, щоб зеберегти всі вітаміни та мінерали, щоб вона не зав'яла - в матеріалі ТСН. ua
Більшість зелені можна зберігати й при кімнатній температурі, але за таких умов термін придатності зелені становитиме не більше 3-4 днів. Якщо потрібно зберегти зелень надовше, звичайно краще скористатися холодильником чи морозильною камерою. Перед тим, як покласти зелень в холодильник, її потрібно почистити, перебрати, відібрати пожовкле листя, посортувати та акуратно скласти
Як зберегти зелень у холодильнику
- Можна зберігати трави на нижній полиці холодильнику. Трави з ніжною структурою рекомендується додатково загорнути у вологу серветку. Для зберігання зелені важливо підібрати правильну температуру. Оптимальний показник для будь-якої зелені – 0 ℃. При такій температурі вона може лежати в холодильнику 2 тижні. Довше не рекомендується тримати зелень в холодильнику, через те, що вона буде втрачати корисні властивості.
- Можна зберігати зелень в холодильнику у вакуумному контейнері із якісного пластику. Перед тим як закласти туди зелень, контейнер обов'язково треба вимити та висушити.
- Добре зберігається зелень в холодильнику, якщо помістити її у звичайній скляній банці з герметично закритою кришкою. Важливо перед цим уважно переглянути всі трави, щоб в банку не потрапило пошкоджене листя і коріння, через те, що вони можуть загнивати.
- Можна загорнути зелень перед тим як класти у холодильнику у паперові рушники.
- Зберігаючи зелень в поліетиленовому пакеті в холодильнику треба прослідкувати, щоб пакет був щільно зав'язаний і всередину не потрапляв кисень.
Як зберігати зелень в морозильній камері
В морозильну камеру зелень кладуть, коли хочуть зберегти її на довший час, найчастіше - це на зиму. Таким чином можна зберігати кінзу, петрушку, кріп, естрагон, селера, зелену цибулю, шпинат, щавель. Перед тим як покласти в камеру зелень, її потрібно добре промити під проточною водою, а потім висушити, промокнувши паперовим рушником.Кожний вид зелені загорнути окремо в поліетиленовий пакет або плівку, попередньо випустивши зайве повітря та покласти на полицю в камеру.
Якщо планується використовувати зелень у супах, салатах, перед заморожуванням її можна подрібнити.Після сортування, ретельного очищення, миття, просушування поріжте чи порубайте зелень ножем або спеціальними ножицями. Розфасуйте зелень пропорційно в невеликі харчові контейнери чи пакети. Зелень, призначену для супів, можна заморозити у формах для льоду. Заповніть кожен відсік форми на 2/3 зеленню, потім залийте вміст водою і відправте на заморожування.
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