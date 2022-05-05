Як зберігати зелень в холодильнику, щоб вона була свіжою

Як зберігати зелень в холодильнику, щоб вона була свіжою

Як зберігати зелень в холодильнику, щоб зеберегти всі вітаміни та мінерали, щоб вона не зав'яла - в матеріалі ТСН. ua

Більшість зелені можна зберігати й при кімнатній температурі, але за таких умов термін придатності зелені становитиме не більше 3-4 днів. Якщо потрібно зберегти зелень надовше, звичайно краще скористатися холодильником чи морозильною камерою. Перед тим, як покласти зелень в холодильник, її потрібно почистити, перебрати, відібрати пожовкле листя, посортувати та акуратно скласти

Як зберегти зелень у холодильнику

Можна зберігати трави на нижній полиці холодильнику. Трави з ніжною структурою рекомендується додатково загорнути у вологу серветку. Для зберігання зелені важливо підібрати правильну температуру. Оптимальний показник для будь-якої зелені – 0 ℃. При такій температурі вона може лежати в холодильнику 2 тижні. Довше не рекомендується тримати зелень в холодильнику, через те, що вона буде втрачати корисні властивості.

Трави з ніжною структурою рекомендується додатково загорнути у вологу серветку. Для зберігання зелені важливо підібрати правильну температуру. Оптимальний показник для будь-якої зелені – 0 ℃. При такій температурі вона може лежати в холодильнику 2 тижні. Довше не рекомендується тримати зелень в холодильнику, через те, що вона буде втрачати корисні властивості. Можна зберігати зелень в холодильнику у вакуумному контейнері із якісного пластику. Перед тим як закласти туди зелень, контейнер обов'язково треба вимити та висушити.

із якісного пластику. Перед тим як закласти туди зелень, контейнер обов'язково треба вимити та висушити. Добре зберігається зелень в холодильнику, якщо помістити її у звичайній скляній банці з герметично закритою кришкою . Важливо перед цим уважно переглянути всі трави, щоб в банку не потрапило пошкоджене листя і коріння, через те, що вони можуть загнивати.

. Важливо перед цим уважно переглянути всі трави, щоб в банку не потрапило пошкоджене листя і коріння, через те, що вони можуть загнивати. Можна загорнути зелень перед тим як класти у холодильнику у паперові рушники.

Зберігаючи зелень в поліетиленовому пакеті в холодильнику треба прослідкувати, щоб пакет був щільно зав'язаний і всередину не потрапляв кисень.

Як зберігати зелень в морозильній камері

В морозильну камеру зелень кладуть, коли хочуть зберегти її на довший час, найчастіше - це на зиму. Таким чином можна зберігати кінзу, петрушку, кріп, естрагон, селера, зелену цибулю, шпинат, щавель. Перед тим як покласти в камеру зелень, її потрібно добре промити під проточною водою, а потім висушити, промокнувши паперовим рушником.Кожний вид зелені загорнути окремо в поліетиленовий пакет або плівку, попередньо випустивши зайве повітря та покласти на полицю в камеру.

Якщо планується використовувати зелень у супах, салатах, перед заморожуванням її можна подрібнити.Після сортування, ретельного очищення, миття, просушування поріжте чи порубайте зелень ножем або спеціальними ножицями. Розфасуйте зелень пропорційно в невеликі харчові контейнери чи пакети. Зелень, призначену для супів, можна заморозити у формах для льоду. Заповніть кожен відсік форми на 2/3 зеленню, потім залийте вміст водою і відправте на заморожування.

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