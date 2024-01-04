Як збільшити ефективність мобілізації: три важливих поради від військового

Українці готові йти служити, але так, щоб від цього була максимальна користь.

Капітан Збройних сил України та аналітик ринків Володимир Поздняков вважає, що серед українців було б значно менше тих, хто не наважується добровільно поповнювати лави ЗСУ, якби було менше невизначеності щодо майбутньої служби.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, зауваживши, що дуже швидко отримав велику кількість звернень, коли опублікував вакансію для солдата/сержанта у своєму підрозділі.

“Жодна людина, з ким я спілкувався, не збирається ховатися від мобілізації. Пишуть: “Служити готовий, але так щоб від мене була максимальна користь!” - зауважив військовий.

Щоб збільшити ефективність мобілізації, Володимир Поздняков дав три важливі поради.

Повернути “відношення” з військових частин

За його словами, можливість частинам напряму обирати людей на вільні посади працювало до січня 2023 року, коли було скасоване за наказом головкома, щоб начебто запобігти корупції. Тепер ці так звані “відношення” знову працюють, але з великими труднощами.

Володимир Поздняков пояснив, яка від них користь.

“Частина зацікавлена в якісному особовому складі... Якщо у (нормального) командира буде вибір – він завжди обере найкращого... По-друге, людина, яка мобілізується, зацікавлена в тому, щоб служити в хорошій частині (таке точно буває), з адекватними командирами (інколи зустрічаються), на посаді зі зрозумілими обов’язками (це майже неможливо, але хай буде). Коли ти розумієш куди потрапиш – рішення йти в армію (психологічно) приймається набагато легше, бо дає відчуття контролю свого майбутнього”, - навів аргументи військовий.

“Відношення” він називає швидким та простим способом залучити в ЗСУ фахових цивільних, яких від добровільної мобілізації стримує неможливість вплинути на вибір місця служби.

Офіцерські звання для керівників

Володимир Поздняков пропонує призначати керівників підприємств на управлінські посади та надавати їм офіцерські звання. За його словами, неправильно тримати на рядових посадах людей, які мають великий управлінський досвід.

Також читайте У Львові директор меблевої фабрики вигадав, як уникнути мобілізації і втекти за кордон

“Людина, яка у цивільному житті керувала підприємством 100-500 працівників, мала величезну відповідальність та різноманітний досвід, працювала як кризовий менеджер або бізнес-консультант, впроваджувала системи управління, займалася трансформацією компанії, оптимізацією бізнес-процесів, підбором персоналу, мала зарплату, з якої сплачені податки рахувалися більш за грошове забезпечення військового, така людина потрапляє в ЗСУ фактично на посаду молодшого помічника менеджера відділу продажів, якщо проводити аналогію з цивільним життям”, - описував ситуацію він.

Вирішувати ситуацію він пропонує через запити від військових частин.

“Маєш управлінський досвід – ось тобі на вибір запити від в/ч та направлення на прискорені офіцерські курси. Впевнений – після таких змін, навіть конкурс на ці посади буде! Насправді в ЗСУ таких точок, де б знадобився управлінський досвід – безліч! І знов-таки, для подібних змін не треба приймати нові закони, все вирішується на рівні ГШ”, - зауважив Поздняков.

ВОС за досвідом роботи

За словами військового, формально військово-облікова спеціальність (ВОС) не завжди відображає фах мобілізованих.

“Дуже хотілося б щоб ТЦК мали можливість змінювати/призначати ВОС, спираючись на реальний досвід людини, навіть на базі стандартних резюме або шляхом анкетування призовника. Чи треба для цього змінювати нормативну базу? Думаю, що ні”, - зазначив він.

Володимир Поздняков наголосив, що не відмовиться від пропозиції участь в реформуванні цієї системи ТЦК.

Нагадаємо, Міністерство оборони наприкінці 2023 року уклало угоди з компаніями, які в інтересах поповнення українського війська мотивованими фахівцями безкоштовно надали свої платформи для розміщення вакансій – Lobby X, Work.ua, robota.ua, OLX Україна.

Читайте також: