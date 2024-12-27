Як зекономити на електроенергії та отримати пільгу: пояснення нардепа

Українці, які живуть у багатоквартирних будинках без газу мають право на пільговий тариф.

Українці можуть суттєво знизити свої витрати на електроенергію, а деякі мають право на пільги.

Про це розповів народний депутат від "Слуги Народу" Сергій Нагорняк в ефірі КИЇВ24.

Зокрема, власники двозонних лічильників можуть платити менше за електрику вночі — з 23:00 до 07:00. Водночас з 2025 року українці, які живуть у багатоквартирних будинках без газу та споживають до 2 тис. кВт, зможуть платити за електрику по пільговому тарифу — 2.64 грн замість 4.32 грн за стандартним тарифом.

Як отримати пільгу

Співмешканці таких будинків мають звернутися до місцевої влади чи голови громади.

Вони повинні отримати довідку про те, що їхній будинок не має газопостачання або має проблеми з теплопостачанням.

З цією довідкою необхідно звернутися до обленерго, де розрахують пільговий тариф для будинку.

Нагадаємо, в Україні один із тарифів на електроенергію зріс.

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