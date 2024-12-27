Як зекономити на електроенергії та отримати пільгу: пояснення нардепа

Українці, які живуть у багатоквартирних будинках без газу мають право на пільговий тариф.
Українці можуть суттєво знизити свої витрати на електроенергію, а деякі мають право на пільги.
Про це розповів народний депутат від "Слуги Народу" Сергій Нагорняк в ефірі КИЇВ24.
Зокрема, власники двозонних лічильників можуть платити менше за електрику вночі — з 23:00 до 07:00. Водночас з 2025 року українці, які живуть у багатоквартирних будинках без газу та споживають до 2 тис. кВт, зможуть платити за електрику по пільговому тарифу — 2.64 грн замість 4.32 грн за стандартним тарифом.
Як отримати пільгу
- Співмешканці таких будинків мають звернутися до місцевої влади чи голови громади.
- Вони повинні отримати довідку про те, що їхній будинок не має газопостачання або має проблеми з теплопостачанням.
- З цією довідкою необхідно звернутися до обленерго, де розрахують пільговий тариф для будинку.
Нагадаємо, в Україні один із тарифів на електроенергію зріс.
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