Як жителі Курщини українською мовою зустрічають армію РФ і чому так сталося (відео)

Жителі Курщини протягом століть зазнавали асиміляції і забули своє коріння. Такі відео є показовими, адже долю манкуртів РФ готує для всіх українців.

На тлі наступу РФ у Курській області в російському сегменті соцмереж з'явилося чимало відео, де окупанти повідомляють про відхід українських сил з тих чи інших населених пунктів.

ТСН.ua звернув увагу на одне із них, яке поширили російські пропагандисти. На кадрах місцева жителька Курщини майже чистою українською мовою говорить з бойовиком кадирівського "Ахмат" і радіє приходу росіян.

Бойовик заходить в двір до бабусі, представляється, що він з "Ахмату" і мовляв "прішлі сваї". На що пенсіонерка майже чистою українською мовою відповідає: "Не віриться. Я тільки хотіла спросить, бо чую, шо солдати балакають. Чи можна топить. Ой діточки, не знаю, як благодарити".

Як жителі Курщини українською мовою зустрічають армію РФ

Зауважимо, що українська мова жителів Курщини здивувала наших військових на початку цієї операції у серпні минулого року. Ми публікували відео, як жительки Курської області звертаються до бійців ЗСУ українською мовою. ТСН.ua пояснював, що південна Курщина належить до етнічних українських регіонів – Східної Слобожанщини і частково Сіверщини.

Україномовні бабусі з Курської області здивували Мережу

Цей регіон був заселений етнічними українцями, які, на жаль, були асимільовані Росією. І хоча місцеві вже не усвідомлюють себе українцями, підтримують Путіна та російську агресію, їхня мова видає, ким були їхні батьки та діди.

У лавах окупаційної армії РФ можна зустріти чимало військових з типово українськими прізвищами, що закінчуються на -енко. Проте походження їм не заважає чинити воєнні злочини на нашій землі.

Такі відео з Курщини, або відео з так званою "балачкою" на Кубані є красномовними для всіх українців – саме таку долю, долю манкуртів, які не пам'ятають свого коріння, для нас підготувала Росія.

Раніше народний депутат Сергій Соболєв, згадуючи своє дитинство, розповів, що у Суджі на Курщині до розпаду СРСР всі говорили українською.

Журналістка Діана Буцко, згадуючи про свій візит до Суджі, розповідала, що місцеві жителі розмовляють майже українською мовою, але, говорячи про російську армію, кажуть на росіян "наші солдати". Місцеві також розповіли їй, що росіяни з інших регіонів називають їх "хо**ами".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.