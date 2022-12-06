Як жити далі, втративши на війні всю родину

“Це одна з картин, яку Аліса намалювала. Весела, активна, вона ще вивчала цей світ, – згадує осиротілий батько. – У нас в домі був постійний двіж: дві собаки, і з ними завжди Аліса. Шум, галас, у мене йде нарада, а вони всі забігли, якісь м’ячики покотились, така була весела атмосфера. Ідеальне сімейне життя…”

Для 18-річного сина Микити Сергій був прикладом для наслідування. Як і батько, хлопець пішов в IT-галузь, навчався у тата всьому, що той умів. “Останні півроку я його вчив керувати автомобілем, – не відпускають Сергія спогади. – Практично кожного дня я сніданок готував, я готував на всіх вечерю… Ось це найскладніше – готувати тільки для себе… Я розумію, що якщо я б у той день був тут, все було б по-іншому…”

Сергій досі картає себе, що в найскладнішу мить не зміг захистити найдорожчих йому людей: "17 лютого я поїхав з Ірпеня в Донецьк. У мене мати захворіла на ковід, тому я поїхав їй допомагати. 24-го, десь біля 5-ої години, дружина мені зателефонувала і сказала, що щось тут над ними пролетіло. І я розумію, що це повномасштабна війна, і я за 700 км від своєї родини і нічим не можу допомогти. Ось так лягаєш, повна темрява, нема світла, нема води, нема зв’язку, ти не розумієш, що відбувається в Ірпені. І ти нічого не можеш зробити, тільки годинник відбиває кожну секунду – чік-чік-чік… Я всі годинники тоді зупинив".

“Для роботи з провиною в першу чергу має бути розуміння того, що ви хотіли зробити щось гарне, але вийшло не так, як ви собі уявляли. І ми не знаємо, як би воно було, якби ми вчинили інакше, – пояснює Спартак Суббота, психотерапевт та медичний психолог. – Якщо ми стикаємося з такими проблемами, на які ми не можемо впливати, єдине, що в нас залишається – це наша свідомість, з якою ми можемо працювати”.

“5-го березня ввечері мені вдалося їм додзвонитися на мобільний, – згадує Сергій. – Це була вже остання розмова, вони готувалися виїжджати 6-го зранку. Я вибачився, що мене немає тут, що я нічим не можу допомогти. Але Тетяна сказала, що нічого, все добре. Телефони дітей вже не працювали. І вже близько 10-ої ранку її телефон перемістився в 7-му лікарню на Академмістечку. Ще буквально 5-10 хвилин – і перша світлина в твіттері від “Нью-Йорк Таймс”. Ти бачиш світлину, ти бачиш їх на землі, ти бачиш, що це вже тіла, бачиш пошкоджені валізи…”.

“Дізнатися про смерть своїх близьких із соціальної мережі – це один з найтравматичніших способів. Бо людина отримує інформацію як фактаж і не отримує при цьому підтримку. Хтось має бути поряд, аби людина від такої гостроти інформації не наробила лиха собі або оточуючим”, – радить психотерапевт Спартак Суббота.

“На виїзді з села стояв евакуаційний автобус, і їм банально не вистачило 200-300 метрів. Я думав деякий час, що дітей немає, а дружина жива. Була надія, та потім розумієш, що дружини нема, і далі ще один такий маленький шанс – собака залишилась. На жаль, не змогли собаку врятувати”, – каже Сергій.

“Переживання гострого горя має супроводжуватися спеціалістами, тому що бувають негативні наслідки, – наголошує Спартак Суббота. – Від суїцидальних думок до негативних способів емоційної регуляції, таких, як вживання психоактивних речовин”.

Аби не з'їхати з глузду, Сергій почав шукати мету, аби жити далі. І зрозумів, що хоче допомогти людям, яким теж важко: "Стефанія і Микола – пенсіонери. Вони живуть в Мотижині, це село в Київській області. Їх будинок згорів вщент. Тож, я вирішив їм допомогти".

Ставити мету та діяти – це один з дієвих інструментів реабілітації після тяжкої втрати. Так людина відчуває себе живою, потрібною, бачить результат своє допомоги і потроху повертає собі сенс існування. Пенсіонери Стефанія та Микола, яким допомагає Сергій Перебийніс, тимчасово живуть в будинку, який їм дали в оренду. Бо через удар російських “Градів” їхня хата вигоріла вщент.

“Воно в двері влетіло і в зал. І в хати стали шибки рватись і все скло, все горіти стало, – згадує пані Стефанія. – На чоловіка успіла капці одягнути, а сама боса була, і ми пішли до сусідів. Три тарілочки лише вціліли”.

Сергій допомагає стареньким облаштуватися в тимчасовому житлі. Кілька місяців наполегливої праці – і вони разом перетворили занедбану будівлю на помешкання, в якому пенсіонери зможуть пережити зиму.

“Ці люди підтримують, залучають Сергія до соціального контакту. Кажуть, що ми будемо поряд, якщо це потрібно, ти для нас, як син. Тобто вони надають новий сенс життя. Контакт з іншими людьми впливає на викид окситоцину, серотоніну, дофаміну, ендорфіну – гормонів, які впливають якісно на наше життя, роблять нас більш щасливими”, – пояснює Спартак Суббота.

Для людей, які пережили втрату, слова щирої підтримки вкрай важливі. Однак слід пам’ятати про фрази-табу, що можуть травмувати психіку, яка особливо вразлива в цей період.

“Не варто казати, що ви точно розумієте, що людина відчуває. Не варто казати, що це може бути на краще, що головне, що ви живі. Ні в якому разі не робити акцент на тому, що людина це саме переживе, і потім все буде нормально. Тобто не казати, що ти все забудеш, – попереджає психотерапевт Спатрак Суббота. – Якщо ми кажемо людині, що вона сильна, а вона в цей час насправді почувається дуже вразливою, вона може демотивуватися, знецінити власні почуття”.

Найкращою підтримкою буде дозволити людині у власний спосіб пережити біль від втрати. Та запевнити, що ви завжди поруч і готові допомогти.

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“Можна казати, що її почуття є очікуваними, що ніхто не може сказати точно, як вона себе відчуває, і вона буде себе відчувати певний час доволі погано. Але ви є і ви поруч”, – радить Спартак Суббота.

Волонтерство стало не єдиною розрадою для Сергія. Після втрати він записався на медичну та військову підготовку. Додаткова фізична та розумова активність допомагає чоловікові жити далі.

“Якщо ти вже залишився тут, якщо так склалося, що ти один, треба далі працювати, треба далі жити, треба далі щось робити для країни, для інших людей, – каже Сергій Перебийніс. – Коли закінчиться війна, я планую завести ще собак. Це будуть ті ж самі йорки, їх буде теж двоє”.

Чи маєте ви досвід спілкування з людьми, які пережили втрату? Переходьте за посиланням на ютуб-канал проєкту, залишайте свої коментарі під сюжетом. Давайте разом допоможемо одне одному “Жити далі”