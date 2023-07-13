Як зібрати великий урожай малини: уникайте цих п’яти помилок під час вирощування

Що може бути смачнішим за малину із власного саду? Але така солодка розкіш потребує правильного догляду. Оскільки багато садівників жаліється, що кущів висаджують багато, а урожай ягід маленький. Щоб малинові кущі гарно плодоносили, потрібно уникати помилок під час висаджування та догляду. Які найпоширеніші помилки у вирощуванні малини та як їх уникнути - читайте далі.

П’ять помилок вирощування малини

Неправильне місце для посадки. Щоб кущі добре плодоносили, необхідно правильно вибрати місце. Висаджувати малину потрібно у родючий ґрунт з гарною дренажною системою та достатнім освітленням. Слід уникати посадки на затоплюваних ділянках, куди стікає вода. Не варто садити малину вздовж парканів, як це робиться зазвичай. Важливо також обрати місце з гарним доступом до сонця протягом усього дня. Невдалий вибір сорту малини. Слід вибирати ті ягідні кущі, які підходять для вирощування у кліматі того регіону, де ви проживаєте. Якщо самі не впевнені у виборі, зверніться за допомогою до фахівця, щоб обрати підходящий сорт. Недостатній полив. Малина дуже любить вологу, особливо під час періоду плодоношення. Дорослий кущ потребує відра води на день, ґрунт під малиною завжди повинен бути вологим. Тоді ягоди будуть великими і зросте врожайність. Можна розглянути встановлення системи крапельного поливу для забезпечення ефективного зрошення. Несвоєчасне обрізання кущів. Щоб малина довго жила та плодоносила, її потрібно регулярно обрізати. Вчасне та правильне обрізання кущів допомагає зберегти здорові стебла, сприяє циркуляції повітря та світла, а також забезпечує кращу врожайність. Недостатнє підживлення. Підживлювати кущі малини потрібно принаймні три рази на сезон: азотними добривами ранньою весною, сумішшю гною і попелу до цвітіння та після збирання врожаю.

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