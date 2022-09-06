Як та чим можна зігрітися у квартирі без опалення: найкращі способи

Найближчий опалювальний сезон буде складним, температурний режим у квартирах все ж доведеться знижувати, замість 18 градусів очікується +16, а у кутових кімнатах - +18 градусів. Про те, як можна самостійно та бюджетно зігрітися у квартирі з поганим опаленням, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Утеплюйте щілини вікон і дверей

Якщо через скло втрачається до 15% тепла, то через щілини у дверях і вікнах — до 20-30% тепла. Тому так важливо переконатися, що немає щілин і дірок, а якщо є, потрібно проклеїти їх скотчем чи герметиком. Також переконайтеся, що двері до приміщення щільно зачиняються, щілин немає. По периметру дверної коробки можна прокласти теплоізоляцію.

Використовуйте природне тепло

Насамперед сонячні проміння. Вдень відкривайте штори, щоб пустити сонячне світло для природного обігріву квартири. Сонячні промені нагрівають поверхні, а ті віддають своє тепло до приміщення. Але є нюанс — сонячні промені можуть підняти температуру в приміщенні взимку, лише якщо кімната розташована на сонячному боці. Також буде добре, якщо штори не закриватимуть батареї, а доходитимуть лише до підвіконня — для цього довгі штори можна підняти та покласти на підвіконня, звільнивши радіатор. Вночі, навпаки, для збереження тепла щільно закривайте штори. Можна навіть повісити ковдри на вікна — що щільнішим буде захисний шар, то краще.

Утеплюйте поверхні

Максимально утеплюйте поверхні — постеліть килим на підлогу, накрийте теплим пледом або ковдрою, подушками диван, крісло. Текстиль зберігатиме в собі тепло і поступово віддаватиме його до навколишнього середовища. Не менш важливим є і тип тканини — використовуйте трикотаж, махрові тканини та інший щільний текстиль, який довго утримує тепло.

Встановіть тепловідбивний екран із фольги між батареєю та стіною

Щоб створити такий екран, можна взяти будь-яку фольгу — будівельну чи харчову — та прикріпити її до пінопласту. Таким чином, екран відбиватиме інфрачервоні хвилі від батареї в бік кімнати.

Використовуйте тепло від кухонних приладів

Холодильник дає постійне тепло, і чим холодніше буде всередині нього, тим більше тепла він виробить і віддасть назовні. Багато тепло дає і газова плита. Залишайте увімкненим конфорки на плиті. Це теж обігріє приміщення, проте важливо постійно стежити, щоб не сталося пожежі. В разі увімкненої плити або духовки повітря стає сухим і теплим. Тому якщо ви щось печете, після завершення залиште духовку відкритою.

Зігрійтеся зсередини

Одягніть термобілизну, використовуйте грілку для того, щоб зігріти постіль. Якщо вдома немає грілки, нагріти ліжко допоможуть пластикові пляшки з гарячою водою.

Спробуйте зігрітися зсередини — добре, ситно поїжте, випийте теплого чаю чи кави.

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