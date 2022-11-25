Як зігрітися, коли немає опалення: поради туриста, який декілька тижнів провів у Бучі в підвалі

Через ризик опинитися без опалення внаслідок атаки росіян на інфраструктуру країни ділимося порадами, як краще зігріватися.

Про це розповів спортивний турист Борис Крімер, який кілька тижнів на початку війни провів у підвалі в Бучі.

Основні поради експерта на випадок відсутності опалення такі:

Головне – рухатися . Як би ви тепло не одягалися, усі теплі речі, ковдри не дають тепло, а зберігають його. Тому потрібно робити це в умовах відсутності спеціальних пристроїв, що нагрівають, самостійно Наприклад, підійматися по сходах у багатоповерховому будинку, бігати, розігріватися фізичними справами. Лягати спати теж потрібно після зарядки.

. Як би ви тепло не одягалися, усі теплі речі, ковдри не дають тепло, а зберігають його. Тому потрібно робити це в умовах відсутності спеціальних пристроїв, що нагрівають, самостійно Наприклад, підійматися по сходах у багатоповерховому будинку, бігати, розігріватися фізичними справами. Лягати спати теж потрібно після зарядки. Звичайно, важливу роль у збереженні тепла відіграє багатошаровий одяг . Багато шарів тонких речей краще зберігають тепло, ніж одна товста річ, завдяки повітрю, яке збирається у прошарках одягу. Поверх термобілизни можна одягати теплі вовняні, флісові речі.

. Багато шарів тонких речей краще зберігають тепло, ніж одна товста річ, завдяки повітрю, яке збирається у прошарках одягу. Поверх термобілизни можна одягати теплі вовняні, флісові речі. Під час сну потрібно зберігати тепло – для цього спати, якщо є така можливість, у спальниках . Під ковдру взяти додаткове джерело обігріву, наприклад, грілку з гарячою водою. Якщо її немає, можна налити гарячу воду в пляшку і покласти в ноги. Якщо є тварина, пригорнути її до себе.

якщо є така можливість, . Під ковдру взяти наприклад, грілку з гарячою водою. Якщо її немає, можна налити гарячу воду в пляшку і покласти в ноги. Якщо є тварина, пригорнути її до себе. Як зазначає Борис Крімер, дуже важливо, щоб ноги були в теплі . Для цього треба одягати декілька шкарпеток. Якщо взуття саме по нозі й нема такої можливості, можна зовні утеплити їх тканиною, наприклад, флісом. Поліетиленовою плівкою це краще не робити, через те, що створюється парниковий ефект, ноги потіють і можуть, навпаки, швидше змерзнути.

. Для цього треба одягати декілька шкарпеток. Якщо взуття саме по нозі й нема такої можливості, можна зовні утеплити їх тканиною, наприклад, флісом. Поліетиленовою плівкою це краще не робити, через те, що створюється парниковий ефект, ноги потіють і можуть, навпаки, швидше змерзнути. Штучні джерела тепла у квартирі експерт вважає не дуже ефективними та головне – небезпечними. Можна, наприклад, нагріти каміння і принести його до хати, але щоб воно зігріло, воно має бути великим, та й ризиків багато. Дуже обережним треба бути з будь-яким вогнем у приміщенні. Експерт не рекомендує використовувати буржуйки у квартирі, металева конструкція яких може викликати пожежу, а продукти горіння, чадний газ взагалі отруїти. Без хорошої вентиляції, а у квартирі її неможливо зробити, це дуже небезпечна річ. Газові лампи на газовому балоні можуть нагріти незначний простір. Але знову ж таки, для них потрібна хороша вентиляція. Можна використовувати одноразові грілки на хімічній основі. Туди наливається вода, відбувається хімічна реакція і виділяється тепло. Але якщо опалення немає добу і більше, такі грілки навряд чи допоможуть, ефективніше та дешевше, на думку туриста, рухатися.

у квартирі експерт вважає не дуже ефективними та головне – небезпечними. Можна, наприклад, нагріти каміння і принести його до хати, але щоб воно зігріло, воно має бути великим, та й ризиків багато. Дуже обережним треба бути з будь-яким вогнем у приміщенні. Експерт не рекомендує використовувати буржуйки у квартирі, металева конструкція яких може викликати пожежу, а продукти горіння, чадний газ взагалі отруїти. Без хорошої вентиляції, а у квартирі її неможливо зробити, це дуже небезпечна річ. Газові лампи на газовому балоні можуть нагріти незначний простір. Але знову ж таки, для них потрібна хороша вентиляція. Можна використовувати одноразові грілки на хімічній основі. Туди наливається вода, відбувається хімічна реакція і виділяється тепло. Але якщо опалення немає добу і більше, такі грілки навряд чи допоможуть, ефективніше та дешевше, на думку туриста, рухатися. Дійсно корисним є термос, його варто купити. Окріп буде зберігатися протягом тривалого часу, і гарячі напої зігріють організм зсередини.

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