Як злодії вибирають та помічають квартири й будинки: коли негайно потрібно викликати поліцію

Як зрозуміти, що за вами стежать, про ознаки, що вас хочуть пограбувати, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Час від часу в багатоповерхівках з'являються незрозумілі знаки — сірники, причеплені до дверей, незрозумілі символи на поштових скриньках. Дехто думає. що це дитячі витівки, інші — робота наркоманів. На думку правоохоронців, у такий спосіб злодії-"домушники" помічають квартири потенційних жертв.

Як злодії вибирають квартири

Через візуальний аналіз — за наявністю кондиціонера, супутникової антени, по тому, що видно у вікнах. У вечірній час навіть через вікна зі шторами можна багато чого побачити.

Про багату квартиру розкажуть і добротні вхідні двері.

Як недивно, наштовхне на таку думку наліпка, що тут працює охоронна сигналізація для квартири, отже, є що охороняти. Інше питання, наскільки злодії відчайдушні і чи будуть намагатись влізти туди, де є система охорони квартири.

Наявність дорогого автомобіля також може привернути увагу. На стадії пошуку об’єкта злодії можуть довго спостерігати за будинком і його мешканцями. Визначити квартиру, де живе автовласник, дуже просто. Достатньо дочекатися його після роботи у дворі і під виглядом звичайних відвідувачів «супроводити» людину до поверху, де вона мешкає.

Про цінну квартиру можуть ненароком розповісти сусіди, та й самі власники квартир в соціальних мережах.

Як зрозуміти, що за вашою квартирою стежать

Вибравши квартиру, злодії встановлюють стеження, щоб визначити найбільш слушний момент для крадіжки.

Вас має насторожити:

Періодичний стук у двері або дзвінок. Задуматися потрібно в тому разі, якщо після виклику або стуку за дверима відвідувачів немає. Це може бути перевіркою, чи перебуваєте ви вдома, чи ні, та з'ясуванням графіку роботи й часу, коли ви зазвичай відсутні.

Задуматися потрібно в тому разі, якщо після виклику або стуку за дверима відвідувачів немає. Це може бути перевіркою, чи перебуваєте ви вдома, чи ні, та з'ясуванням графіку роботи й часу, коли ви зазвичай відсутні. Періодичні телефонні дзвінки з незнайомих номерів та виклики комунальних служб. Таким чином злодії намагаються з'ясувати, де ви живете, який ваш розпорядок дня, хто проживає разом із вами тощо. Періодично телефонуючи, злочинці пробують з’ясувати, де ви зараз перебуваєте.

З’ясування інформації через дітей. Варт о пояснити дітям, чому не потрібно розказувати незнайомим про сім’ю, квартиру, батьків тощо.

Раптове пошкодження дверного замка може свідчити, що ваші двері намагалися зламати. Замініть його на більш надійний.

Дрібні предмети у вхідних дверях, під килимком. Волосся, причеплене в малопомітному місці на дверях, монета, залишена на килимку, шматок печива під килимком, нитка, вставлена ​​у двері — це далеко не повний перелік методів злодіїв. Монетка зсунута або печиво під килимком розчавлене — вірна ознака для злочинця, що біля квартири хтось стояв. Якщо нитка з дверей випала, отже, двері відчинялися. Іноді мітки роблять ще менш помітними, наприклад, крихітний шматочок паперу в замку. Злочинці залишають дрібні предмети не лише у дверях, але і на килимку перед ними — в будь-якому разі звертайте на такі дрібниці увагу.

Ще один знак для "домушників" і навідників — це переповнена поштова скринька Не лінуйтеся періодично її спорожняти, а в разі якщо надовго відлучаєтеся, попросіть сусідів витягувати все з поштової скриньки.

Якщо ви виявили мітку, що хтось слідкує за квартирою, будинком, варто звернутися до правоохоронців. Викликати поліцію потрібно, якщо помітили підозрілих людей біля будинку, в під'їзді або на поверсі. Негайно викликайте поліцію, якщо замок ваших дверей і безпосередньо самі двері хтось оглядав. Якщо ви стали свідком, що з вашого під'їзду виносять речі, чемно поцікавтеся, хто і з якої квартири переїздить, і якщо щось запідозрили, телефонуйте до поліції.

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