Як зменшити кількість СЗЧ: що сказав захисник Маріуполя

Є дійсно дієві способи, якщо це правильний, людяний підхід.

Один із методів для зменшення кількості СЗЧ – дозволити військовослужбовцям переходити між різними підрозділами для зменшення кількості СЗЧ і підвищення ефективності бойових частин.

Про це заявив Святослав Паламар "Калина" на своїй сторінці у соцмережі.

"Я пишу про один з елементів, який, на моє переконання з практики спілкування з такою категорією військовослужбовців, зможе зменшити кількість СЗЧ та підвищити ефективність бойових частин і виконанням ними завдань, незалежно від того чи це сухопутні війська, ССО, ГУР, НГУ, ДПСУ чи інші", – сказав "Калина".

Він також зауважив, що офіційний застосунок військовослужбовця ЗСУ "Армія+" не працює, як слід.

"Скажу так: говорили, балакали – сіли та й заплакали. Вона не працює. Поняття не маю скільки коштів на неї пішло, але перевестись, наприклад, з ЗСУ в НГУ майже неможливо. І через "Армію+", і через клопотання, а якщо і вдається з сотні солдатів перевести трьох, то це – диво дивне", – написав він.

Паламар наголосив, що не варто відмовляти військовим, які йдуть з однієї бойової частини до іншої, де воюють, "для того, щоб воювати".

"Пишу в контексті зменшення кількості СЗЧ, бо переконаний, що якщо вплинути та збільшити кількість дозволів на переведення – це змінить ситуацію в кращу сторону", – додав він.

За словами військового, існує багато методів, що може використовувати командир для переконання відмови від переведення.

"Запропонувати іншу посаду чи підрозділ в межах військової частини зважаючи на вік, стать, характер, професію в цивільному житті та інше. Просто нормально поговорити з людиною, дати відпустку, якщо це можливо, та багато іншого. Навіть такі заходи можуть переконати військовослужбовця в поспішності свого рішення і це лише принесе позитив", – додав він.

Паламар також заявив, що впевнений: якщо підняти відсоток переведення, ефективність бригад стане кращою, а кількість СЗЧ – меншою.

Нагадаємо, раніше у Третій штурмовій також розповіли, в чому причина СЗЧ та як з цим боротися.

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