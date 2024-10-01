Як змінилася мобілізація: командир підрозділу БпЛА розповів, чи йдуть до ЗСУ після набуття чинності закону

Внаслідок дії закону з новими положеннями щодо мобілізації в Україні, що набув чинності 18 травня, на деякий час була активізація припливу людей у Збройні сили, особливо тих, хто вагався, але так чи інакше хотів піти у військо.

Про це сказав колишній народний депутат, засновник Центру підтримки аеророзвідки, а нині командир підрозділу ударних безпілотників "Орден Сантьяго" Ігор Луценко в інтерв'ю Hromadske.

"Але потім — як це швидко зросло, так швидко і спало. Тобто є певний ресурс, який ми взяли й використали. А далі потрібно брати новий рубіж якимись новими способами. Мобілізаційний закон зібрав урожай людей на цій хвилі. А зараз це в 10, а то й у 20 разів менше, ніж те, що було на початку літа", — зазначив Луценко.

Він також додав, що ця мобілізаційна "хвиля" трималася приблизно два місяці.

Нагадаємо, в Україні чоловіки віком понад 60 років, чи менше 25 років, які звільнені від мобілізації, можуть долучитися до війська. можуть займатися у війську. Зокрема, за словами засновника Центру підтримки аеророзвідки, командира підрозділу ударних безпілотників Ігоря Луценка, чоловіки можуть робити визначений відносно безпечний перелік робіт.

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