Як змінилися правила видавання повісток: адвокат пояснив

Йдеться про повістки, виписані "на коліні", які фактично узаконили шляхом внесення змін до статті 22 Закону України "Про мобілізацію".

Правила вручення повістки та самі повістки змінилися докорінно. Слід готуватися до вручення повісток будь-ким у військовій формі та в електронному кабінеті.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

Є цікаві нюанси

Як пояснив правозахисник, повістка "по-старому" – там було зазначено, що такий-то громадянин відповідно до розпорядження з номером і датою викликається до ТЦК. Це додаток №11 до постанови Кабміну №1487 від 30 грудня 2022 року, де зазначалося, що повістка повинна бути заповнена та підписана начальником ТЦК.

"Чому звернув вашу увагу на розпорядження? Бо це основа основ, яка слугувала підставою для виклику громадянина та наділяла представника ТЦК повноваженнями на її вручення. Простими словами, начальник ТЦК повинен був видати спочатку розпорядження, де у першому пункті мав зазначити осіб, яких викликає, їх може бути понад 100. А у другому пункті визначав уповноважених осіб з-поміж ТЦК на їх вручення", – зауважує Сімутін.

В такий спосіб дотримувалася процедура, а визначені представники ТЦК наділялися повноваженнями, як того вимагалося статтею 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади повинні діяти у спосіб та межах, передбачених законом.

Якщо такий порядок порушувався, продовжив фахівець, тоді у повістці не зазначалося розпорядження, а представник не міг підтвердити свої повноваження. Відповідно в особи не виникало обов'язку приймати повістку.

Наразі ж у повістці про виклик до ТЦК зазначається:

1) прізвище, ім'я, по батькові і дата народження, кому адресована повістка;

2) найменування ТЦК, що видав повістку;

3) мета виклику до ТЦК;

4) місце, день і час явки за викликом;

5) підпис (електронний цифровий підпис) посадової

особи, яка видала (сформувала) повістку;

6) реєстраційний номер повістки;

7) роз'яснення про наслідки неявки й про обов'язок повідомити про причини неявки.

"А тепер уважно шукаємо слово "розпорядження". Його немає, зате є ось таке формулювання – "підпис посадової особи, яка видала повістку". Тобто фактично повістку може вручити будь-яка посадова особа. І це не обов'язково буде начальник ТЦК, це може бути звичайний керівник якогось відділу із двох осіб або начальник якоїсь зміни, патруля і тому подібне. Одним словом, у ТЦК тепер не буде "просто рядових" – всі будуть начальниками і повістки підписуватимуть теж вони", – каже адвокат.

Слід згадати, як раніше наголошувалося, що повістки в електронний кабінет відсилати не будуть. У цьому контексті виникає логічне питання: а навіщо тоді формулювання "електронний цифровий підпис посадової особи, яка сформувала повістку"? Яка функція такого формулювання, якщо не надсилання в електронний кабінет з цифровим електронним підписом?

"Висновки – залишається відкритим питання, хто ж тоді буде мати право вручати повістку. Адже, за логікою закону, посадова особа, яка підписала повістку, повинна її і вручити. А якщо вручає не особисто, то повинна уповноважити іншого представника ТЦК на її вручення. Але для того, щоб посадова особа могла комусь делегувати певні повноваження, вона повинна бути наділена відповідними адміністративно-розпорядними функціями", – підсумував Роман Сімутін.

Раніше стало відомо, у якому випадку навіть багатодітний тато може отримати повістку.

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