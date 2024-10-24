Як змінилось ставлення українців до можливих переговорів з РФ – опитування

Більшість населення досі виступає проти того, щоб домовлятись з державою-агресоркою, але кількість прихильників переговорів поступово зростає..

В українському суспільстві за останній рік у півтора раза збільшилась кількість тих, хто підтримує початок мирних переговорів з Росією. Втім, більшість населення досі виступає проти того, щоб домовлятись з державою-агресоркою.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Респондентів, як і рік тому, запитали, чи згодні вони з кожним з трьох тверджень щодо переговорів з РФ:

Переговори – це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз. Переговори можна вести після виходу на лінію розмежування станом на 23 лютого 2022 року. Переговори слід розпочинати тільки після виведення військ РФ за кордони України 1991 року.

Також читайте Скільки українців хочуть залишитися і скільки переїхали б до ЄС чи США: соціологи вразили відповіддю

Рік тому негайний початок переговорів підтримували лише 21% опитаних, а 63% заперечували доцільність переговорів. Цього року частка прихильників переговорів зросла до 35%, водночас кількість противників мирного діалогу зменшилась до 48%.

Також побільшало тих, хто погодився, що переговорний процес можна починати після повернення територій, окупованих росіянами після 24 лютого 2022 року (25% у 2023 році й 37% – у 2024 році). Не підтримують таку позицію 41% респондентів, порівняно з 61% минулого року.

Водночас стало менше тих, хто погодився б на перемовини з агресором лише після повернення Криму та Донбасу, – їх частка зменшилася з 61% до 49%. Не згодні чекати переговорів аж до повної деокупації України 24% опитаних порівняно із 29% минулого року.

Опитування було проведене Центром Разумкова в період від 20 до 26 вересня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком зони бойових дій та тимчасово окупованих територій. В опитуванні взяли участь 2016 респондентів віком від 18 років, які відтворюють демографічну структуру дорослого населення України за віком, статтю та типом поселення станом на початок 2022 року. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, українцям дедалі важче донатити на допомогу ЗСУ. Опитування виявило, що падіння рівня доходів є основною причиною зменшення пожертв.

Читайте також: