Як змінився рівень безробіття в Україні: нові дані та прогнози

За підсумками 2024 року, рівень безробіття знизився до 14,3%. Однак ринок праці залишається нестабільним.

Середній рівень безробіття 2024 року скоротився до 14,3%. Відомо, що 2023-го показник становив 17,4%, а у 2022-го – 18,5%.

Про це стало відомо з Трекера економіки від Центру економічної стратегії.

"Ринок праці залишався нерівномірним: вакансій було багато, але безробіття все ще залишалося високим, що свідчить про наявність структурного безробіття. Брак робочої сили став однією з ключових проблем бізнесу", – заявили аналітики.

За словами експертів, нестача робочої сили загострила конкуренцію серед компаній, що призвело до збільшення реальних зарплат, навіть порівняно з довоєнним періодом.

Водночас роботодавці почали активно залучати жінок, студентів і людей похилого віку на посади. Зокрема, жінки все частіше обіймають професії водіїв вантажівок, зварювальників, слюсарів і водіїв громадського транспорту.

"Втім, перенавчання потребує часу, а кількість робочої сили й далі скорочується через мобілізацію та виїзд людей за кордон. Тому диспропорції на ринку праці збережуться і найближчими роками", – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше експерти назвали 8 професій, які витіснятиме ШІ.

Читайте також: