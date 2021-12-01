З 1 грудня змінити мобільного оператора зі збереженням номера можна за 1 день: як це зробити?

З 1 грудня змінити мобільного оператора зі збереженням номера можна за 1 день: як це зробити?

З 1 грудня 2021 року в Україні значно спрощується процедура зміни мобільного оператора зі збереженням номера. Як тепер можна змінити телефонний номер, дізнався ТСН.ua.

Як стверджує Урядовий портал, тепер весь процес займе не більше одного дня. Це значно покращить користувацький досвід та забезпечить зручний перехід від одного мобільного оператора до іншого.

Що робити для зміни мобільного оператора зі збереженням номера

Звернутися з заявою до того оператора, на який ви хочете перейти. Раніше потрібно було писати заяву відразу до двох — попереднього і нового операторів. Для зміни мобільного оператора зі збереженням номера вас попросять пред’явити лише свої прізвище, ім’я та по батькові. Раніше для подачі заяви потрібно було прийти в магазин попереднього оператора з паспортом та SIM-картою та пройти процедуру реєстрації на зміну. Опісля повторити її вже в магазині нового оператора. Як тільки заяву буде прийнято, договір з колишньою компанією автоматично розірветься.

Проте варто звернути увагу, що змінити мобільного оператора зі збереженням номера телефона можуть лише абоненти без контракту (по передоплаті).

Нагадаємо, що раніше послуга зміни мобільного оператора зі збереженням номера в Україні займала 3-4 дня. При цьому з 1 травня 2019 року (коли вперше з’явилася дана процедура) було отримано більше 200 тисяч звернень. Проте в 40% випадків заявникам було відмовлено.

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