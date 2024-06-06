Як змінити статус "У розшуку" у додатку "Резерв+": пояснення Міноборони

Міноборони закликає всіх, хто має статус "У розшуку" в додатку "Резерв+", не зволікати та якнайшвидше звернутися на гарячу лінію відомства або до найближчого ТЦК.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін роз'яснив, що робити військовозобов'язаним, які мають статус "У розшуку" в додатку "Резерв+".

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, є два шляхи вирішення цієї проблеми. Можна звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони. Фахівці допоможуть з'ясувати причину присвоєння статусу "У розшуку" та нададуть інструкції щодо подальших дій.

Або ж можна зв'язатися безпосередньо з територіальним центром комплектування (ТЦК) за місцем проживання. Там можна дізнатися, яким чином було порушено правила мобілізаційного обліку та що потрібно зробити для врегулювання ситуації. Зазвичай необхідно особисто відвідати ТЦК для вирішення питання.

Дмитро Лазуткін наголосив, що кількість людей зі статусом "У розшуку" в додатку "Резерв+" стрімко скорочується. Це свідчить про те, що військовозобов'язані активно звертаються до відповідних органів для з'ясування обставин та виправлення помилок у мобілізаційному обліку.

Нагадаємо, раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що станом на ранок 4 червня в "Резерв+" оновилися дані 1 млн 371 тис. українців – військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Серед людей, які мешкають за кордоном, – понад 18 тис. оновили свої дані.

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