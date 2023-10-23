Як зміниться погода 23 жовтня: синоптики оновили прогноз

В Україні сьогодні, 23 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями.

Про це повідомив Український гідрометеоцентр.

У північно-східних та східних областях ймовірний невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у північній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря +14... +19℃, у західних та північних областях +11... +16℃, у південній частині країни +21... +26℃.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря по області +11... +16℃, у Києві +14... +16℃.

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