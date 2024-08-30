Як зміниться погода сьогодні, 30 серпня: прогноз синоптиків

У п'ятницю буде тепло та сухо.

У п'ятницю, 30 серпня, в Україні прогнозують мінливу хмарність.

Про це повідомляє "Український гідрометеоцентр".

Опадів синоптики не очікують. Лише у південній частині країни місцями можливий короткочасний дощ, гроза.

Вітер буде східним та північно-східним, 5-10 м/с. Температура повітря +28... +33°, на високогір'ї Карпат +14... +19℃.

На Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Денна температура повітря по області +28... +33℃, у Києві +30... +32℃.

Раніше синоптики повідомили, коли до України прийде осіннє похолодання.

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