Як зміниться погода у перший день літа: прогноз синоптиків

Сьогодні, 1 червня, в Україні прогнозують мінливу хмарність.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

У західній частині та місцями на Київщині можливі короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

У західних, Житомирській та Харківській областях вранці місцями туман. Вітер переважно південний, у східних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +24... +29℃, на сході та південному сході країни до +32℃; у Карпатах +15... +20℃.

На Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер буде південний, 5-10 м/с. Температура повітря по області +24... +29℃, у Києві +27... +29℃.

Раніше синоптик повідомив, що погода в Україні влітку буде з різкими перепадами. Очікуються високі температури повітря, шквальні вітри та сильні дощі.

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