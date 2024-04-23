Як зміниться погода в Україні найближчим часом: прогноз синоптиків на 23-26 квітня

Протягом тижня до України надходитимуть атмосферні фронти з південного заходу.

В Україні цього тижня очікується чергування дощової та сонячної погоди. Від середини тижня очікується деяке підвищення температури.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Так, у вівторок, 23 квітня, вдень буде без опадів. На півдні та південному заході країни вночі та вранці місцями туман, температура вночі 1-8° тепла.

У західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, температура вдень 11-16° тепла, на південному сході країни до 20°.

У середу, 24 квітня, та у четвер, 25 квітня, на Правобережжі пройдуть дощі; в більшості областей місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 8-13°, вдень 17-24°. В західних і в північних областях вночі 4-9°, вдень 10-15°.

На високогір'ї Карпат часом мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У п'ятницю, 26 квітня, переважно без опадів, вночі у північних та східних, вдень в західних областях місцями невеликий дощ; температура у західних областях вночі 1-6° тепла, на поверхні грунти заморозки 0-3°, вдень 9-15° тепла. На сході та південному сході країни вночі 8-13°, вдень 15-21°, на решті території вночі 4-10° тепла, вдень 12-18°.

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