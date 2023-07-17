Як зміниться погода в Україні сьогодні, 17 липня

Сьогодні, 17 липня, в Україні спостерігатиметься спекотний день із мінливою хмарністю. Опади сьогодні накриють лише декілька областей. Вітер пануватиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр

Температура становитиме вдень +28...33°С, у східній частині країни термометри покажуть +25...30°С.

У західних і Житомирській областях вдень місцями буде короткочасний дощ із грозою.

У Києві температура досягне 33 градусів тепла, без опадів.

Якою буде погода протягом тижня - читайте у нашій новині.

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