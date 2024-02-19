Як зміниться погода в Україні сьогодні, 19 лютого

Опадів у понеділок не очікується.

Сьогодні, 19 лютого, в Україні очікується похмура погода без опадів.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

У Києві буде хмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вдень -2... 0°С.

У центрі опадів не передбачається. Вітер буде змінних напрямків 3-6 м/с. Температура повітря 0... +2°С, на Полтавщині -2... 0°С.

У західному регіоні без опадів. Вітер змінних напрямків 2-7 м/с, температура у більшості західних областей +2... 4°С, на Івано-Франківщині та Закарпатті +5... +7°С.

Мінливу хмарність прогнозують синоптики на півночі України. Вітер буде змінних напрямків 3-6 м/с. Температура -3... +1°С.

У східному регіоні похмуро, без опадів. Стовпчики термометра покажуть -2... +1°С.

У південних областях хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в Криму можливий невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 2-6 м/с. Температура повітря +1... +5°С.

Раніше синоптик повідомив, що від 15 лютого до України знову прийде похолодання.

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