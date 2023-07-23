Як зміниться погода в Україні сьогодні, 23 липня

У неділю, 23 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. На сході та південному сході країни можливі невеликі, а місцями помірні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Вітер переважно буде північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +22... +27℃, у південній частині до +30℃.

На Київщині та в столиці буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують.

Вітер очікується північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря по області +22... +27℃, у Києві +22... +24℃.

Якою буде погода в Україні до кінця липня - читайте у новині.

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