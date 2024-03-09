Як зміниться погода в Україні сьогодні, 9 березня

Опадів у суботу не очікується.

У суботу, 9 березня, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Опадів не очікується, лише в Криму місцями пройде невеликий дощ.

У західних областях вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-західний 3-8 м/с.Температура повітря +2... +7℃. На Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до +10℃, у Карпатах вдень близько 0℃.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря по області +2... +7℃, у Києві +4... +6℃.

Раніше синоптики повідомили, що від наступного тижня до України прийде похолодання.

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