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Як зміниться погода в Україні сьогодні, 9 березня

Як зміниться погода в Україні сьогодні, 9 березня

Сьогодні буде відносно тепло / Фото: pixabay.com

Опадів у суботу не очікується.

У суботу, 9 березня, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Опадів не очікується, лише в Криму місцями пройде невеликий дощ. 

У західних областях вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-західний 3-8 м/с.Температура повітря +2... +7℃. На Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до +10℃, у Карпатах вдень близько 0℃.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря по області +2... +7℃, у Києві +4... +6℃.

Раніше синоптики повідомили, що від наступного тижня до України прийде похолодання.

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