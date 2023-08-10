Як зміниться сьогодні погода: синоптики оновили прогноз

Сьогодні, 10 серпня, в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості областей буде сухо та спекотно. Лише в деяких регіонах сьогодні пройдуть незначні дощі. Вітер переважатиме північно-східний, 5-10 м/с.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Зокрема, опади очікуються у східних, південно-східних та Полтавській областях. Там можливі короткочасні дощі з грозами. У більшості західних областей також пройдуть невеликі дощі та окремі грози.

Температура становитиме вдень +22...27°С. У західних областях буде +19...24°С. У південній та східній частинах очікується вдень до +25...30°С.

У Києві та області сьогодні також прогнозують мінливу хмарність без опадів.

Температура на Київщині становитиме вдень +22...27°С. У столиці стовпчики термометрів покажуть +24...26°С.

За даними Укргідрометцентру, нинішній серпень прогнозується таким же спекотним і дощовим, як і липень. Середня місячна температура – 20-25 градусів тепла, в Карпатах – 16-18 градусів, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Однак середні значення за місяць не відобразять повної картини: серпень ближче до кінця буде помітно холоднішим за липень, а ось перша його половина – спекотнішою, особливо в сонячні дні.

Читайте також: