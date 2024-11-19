Як знайти унікальність громади та розпочати її відновлення: деталі дводенного воркшопу для муніципальних менеджерів

Перший навчальний модуль у Школі відновлення громад завершився виїзним воркшопом для представників 28 громад.

Майбутні менеджери відбудови презентували свої перші напрацювання до майбутніх планів відновлення громад, а також детально ознайомилися із проєктами відновлення Бучі та Mariupol Reborn, повідомляє пресслужба організації.

Так, на прикладі створеного Fast Recovery Plan для Маріуполя учасники обговорили ключові компоненти «стратегії швидкого реагування». Під час групової роботи вони мали змогу запропонувати власні ідеї для вдосконалення плану відновлення. У практитчній площині учасники презентували напрацювання своїх громад, сформували пул стейкхолдерів та аналізували потенціал для розвитку кожної громади.

«Я абсолютно вірю, що сьогодні ми маємо говорити з громадами, тому що саме вони є тим каркасом національної економіки і відбудови України. На цих територіях формуються сьогоднішні лідери, формується міжкультурний і міжнаціональний діалог. Ми повинні сьогодні створити сильні громади, з сильним керівництвом, і впевненими людьми в завтрашньому дні»,— наголосила викладачка воркшопу, докторка політичних наук, професорка, декан факультету "Києво-Могилянська школа професійної та неперервної освіти" Тетяна Нагорняк.

Учасники працювали в командах над створенням карт стейкхолдерів, обмінюючись досвідом та ідеями щодо залучення різних груп зацікавлених сторін до процесів відновлення. Такий формат дозволив учасникам подивитися на свої території під різними кутами та врахувати досвід колег при оцінці власних можливостей та викликів.

Завершальним етапом стала командна робота над створенням кореляційних матриць стратегічних завдань відновлення і розвитку: аналізували взаємозв'язки між різними аспектами відбудови, визначали пріоритетні напрямки та розробляли попередні плани дій.

«Нашою метою для розробки профілю громади має бути задоволення потреб сучасного покоління без обмеження можливостей», - ділиться учасниця навчання у Школі відновлення громад начальник відділу «ЦНАП» Добрянської селищної ради Євгенія Буднікова.

Другий модуль «Економічне моделювання відновлення міст та територій» включатиме цикл практичних лекцій, форум та виїзний воркшоп до технопарку. Він поєднав в собі досвід довоєнної трансформації міст, стратегії воєнного відновлення з досвідом міжнародних партнерів відбудови після Другої світової війни.

Загалом програмою Школи відновлення передбачено проходження 4 модулів. Навчання триватиме до травня 2025 року. Учасники отримають сертифікати державного зразка, а найкращі випускники зможуть продовжити навчання на академічному рівні.

Нагадаємо, Школа відновлення громад, заснованаАсоціацією міст України та ГО "Маріуполь.Реборн", має на меті підготовку муніципальних менеджерів для періоду відновлення. Проєкт реалізується за підтримки Уряду Великої Британії в рамках програми UK International Development та Міжнародного республіканського інституту (IRI Ukraine) у партнерстві з Метінвест та SCMРіната Ахметова. Освітніми партнерами проєкту є Метінвест Політехніка та Національний університет "Києво-Могилянська академія".