Як знизити тиск в домашніх умовах: три напої, які потрібно пити гіпертонікам

Часто гіпертонію називають "тихим вбивцею", оскільки її симптоми настільки поширені, що люди плутають хворобу з перенапруженням чи втомою. Однак, якщо вони повторюються знову і знову, потрібно відвідати лікаря. А ще нормалізувати стан допоможуть деякі напої. Як знизити тиск в домашніх умовах - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Як швидко знизити тиск без пігулок, всього лише народними методами? Здавалося б, покращити стан хворого можуть лише медичні препарати, та це не зовсім так. Є певні напої, які, за систематичного вживання, допомагають позбутися проблеми з високим артеріальним тиском.
Як знизити тиск в домашніх умовах
Вам потрібно додати до свого раціону такі напої:
- Мигдальне молоко - воно стає все більш популярним в усьому світі. Завдяки тому, що в його складі майже немає насичених жирів, воно допомагає знизити кількість холестерину в крові, що зменшує ризики серцевого нападу. А ще мигдальне молоко містить омега-3. Тому, якщо ви думаєте, як знизити тиск народними методами, варто додати саме цей напій. Мигдальне молоко також зміцнює м'язи і покращує роботу нирок.
- Сік із селери - цей напій універсальний, адже він допомагає покращити все - від роботи печінки до здоров'я шкіри. Тому не варто думати, чим знизити тиск, адже чудодійний засіб можна додати до свого щоденного раціону хоч сьогодні. Сік із селери не лише нормалізує тиск, але й допомагає запобігти інсульту та зменшує кількість бляшок в артеріях.
- Морквяний сік - цей напій допомагає знизити фактор розвитку серцевих захворювань. Він є природнім джерелом калію. Саме цей мінерал потрібен, щоб знизити кров'яни тиск.