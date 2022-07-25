Як знизити тиск в домашніх умовах: три напої, які потрібно пити гіпертонікам

Часто гіпертонію називають "тихим вбивцею", оскільки її симптоми настільки поширені, що люди плутають хворобу з перенапруженням чи втомою. Однак, якщо вони повторюються знову і знову, потрібно відвідати лікаря. А ще нормалізувати стан допоможуть деякі напої. Як знизити тиск в домашніх умовах - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як швидко знизити тиск без пігулок, всього лише народними методами? Здавалося б, покращити стан хворого можуть лише медичні препарати, та це не зовсім так. Є певні напої, які, за систематичного вживання, допомагають позбутися проблеми з високим артеріальним тиском.

Як знизити тиск в домашніх умовах

Вам потрібно додати до свого раціону такі напої: