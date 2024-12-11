Як знизити витрати на стоматолога: корисні поради

Клініка експертної стоматології «NanoClinic» навчить вас, як можна зекономити на стоматологічному лікуванні, зберегти кошти і не нашкодити своєму здоров’ю.

Для цього достатньо виконувати кілька основних правил:

Правило 1: Не пропускайте професійної гігієни

Професійна чистка та огляд лікаря два рази на рік дозволять вам вчасно прибирати зубний наліт камінь, не дозволяти йому накопичуватися і шкодити вашим яснам і зубам. Крім того, завдяки регулярним оглядам ви можете виявити карієс на ранніх стадіях та вилікувати його з мінімальними фінансовими витратами.

Профілактика завжди дешевша за лікування. Саме тому у «NanoClinic» ми пропонуємо програму диспансеризації: запрошуємо на профілактичні огляди та чистки, навчаємо чистити зуби та допомагаємо підібрати засоби для домашнього догляду.

Правило 2: Якщо треба щось лікувати, не відкладайте

Тут математика дуже проста: лікування початкового карієсу коштує вдвічі дешевше, ніж глибокого та обширного ураження, і приблизно в чотири рази дешевше, ніж лікування ускладнення карієсу — пульпіту. Якщо зуб потрібно накривати коронкою, додайте еквівалент ще двох лікувань пульпіту. А імплант з коронкою обійдеться приблизно у двадцять разів дорожче, аніж лікування початкового карієсу. Тож, чим довше ви зволікаєте, тим більше платите. Візьміть за правило вирішувати стоматологічні проблеми одразу, як вони з’явилися.

Програма диспансеризації «NanoClinic» створена для того, щоб позбавити пацієнтів зайвого клопоту і витрат: ми замість вас пам’ятаємо, коли вам час показатися лікарю, ведемо історію вашого лікування і знаємо кожну вашу пломбу «в обличчя».

Правило 3: Не женіться за грандіозними знижками та дешевими цінами

Низька ціна на будь-яку послугу має приховану вартість. Наприклад, гарна реклама в інтернеті обіцяє вам коронку за 6000 гривень, але приховує, що окрім коронки у вашому рахунку буде десять додаткових позицій, в результаті чого ваші витрати будуть утричі вищі від заявленої в рекламі ціни.

Ми у «NanoClinic» ніколи не обіцяємо величезних знижок і не приховуємо додаткових платежів за спокусливими пропозиціями. Наші фінансові взаємини з пацієнтами максимально прозорі та чесні.

Ще один не менш важливий аспект полягає в тому, що зазвичай великі знижки обіцяють лікарі-початківці, які навчатимуться на вас за ваші ж гроші, або клініки, які не мають достатнього пацієнтопотоку через низьку якість своєї роботи. І тут шкода не дурно витрачених грошей, а загубленого стоматологічного здоров’я.

Фахівцям «NanoClinic», на жаль, часто доводиться виправляти наслідки неякісного стоматологічного лікування, і це завжди складніше та дорожче, аніж одразу лікувати як слід. Будь ласка, бережіть себе та не експериментуйте зі своїм здоров’ям.

Правило 4: Шукайте клініку, де кожен член команди має свою спеціалізацію

Не може один лікар бути спеціалістом у всіх дисциплінах і однаково віртуозно лікувати канали, виконувати кюретаж пародонтологічних кишень, робити реставрації та ставити імпланти. Якщо хтось береться виконувати усі стоматологічні процедури, можете бути певні, це виконання буде однаково посереднім. Вузька спеціалізація дозволяє лікарю досягти майстерності у своїй справі. А значить, вам не доведеться виправляти помилки та витрачати на це зайвий час і гроші.

Клініка експертної стоматології «NanoClinic» спеціалізується на комплексних випадках, які потребують участі фахівців різних стоматологічних спеціальностей. Наша команда має великий досвід та вміє працювати із складними стоматологічними проблемами, щоразу даючи своїм пацієнтам відмінний результат та турботу у процесі лікування.