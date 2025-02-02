Як зробити електронне направлення на ВЛК в Резерв+ без відвідин ТЦК: інструкція Міноборони

Електронне направлення на проходження ВЛК можна отримати без необхідності відвідувати ТЦК.

Застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+" дає можливість самостійно подати запит та отримати електронне направлення на проходження ВЛК без необхідності відвідувати ТЦК.

Про це повідомляє Міноборони.

Що потрібно знати

на ВЛК можна записатися добровільно за власним бажанням через Резерв+;

сповіщення з деталями щодо проходження ВЛК надійде протягом доби;

після проходження комісії не потрібно відвідувати ТЦК – дані автоматично внесуть до реєстру "Оберіг";

електронне направлення дійсне протягом 30 днів;

паперові направлення також залишаються доступними;

повістки на ВЛК залишаються лише в паперовому форматі.

Направлення буде одразу до медзакладу

Подавши запит у Резерв+, протягом доби людина отримує сповіщення, в якому містяться всі потрібні деталі: номер та дата реєстрації направлення, адреса закладу охорони здоров’я для проходження ВЛК, керівник якого ТЦК підписав направлення.

Отримав повістку на ВЛК — чи треба прийти до ТЦК?

Наразі — так. Невдовзі Міноборони обіцяє додати можливість електронного направлення, якщо людина вже отримала паперову повістку на проходження ВЛК.

Чи потрібно після ВЛК йти до ТЦК, щоб оновити військово-обліковий документ?

У Міноборони відповідають, що у цьому немає потреби. ВЛК сама надішле дані до ТЦК. Працівник ТЦК внесе інформацію до реєстру "Оберіг" — і користувач отримає в Резерв+ оновлений військово-обліковий документ.

Що буде, якщо згенерувати електронне направлення і не прийти на ВЛК?

Якщо військовозобов’язаний сам бажає пройти огляд на придатність і не з’явився, сповіщення в Резерв+ залишається актуальним протягом 30 днів. Після цього запит треба подати повторно — і в застосунок надійде сповіщення з тією ж або оновленою інформацією.

Повістки на проходження ВЛК теж будуть електронними?

Повістки залишаться паперовими. Вони, як і раніше, надходитимуть фізичною поштою. У Резерв+ ТЦК не може ініціювати запити на проходження ВЛК самостійно, як і будь-які інші повістки.

Такого поняття, як електронна повістка, наразі не існує в законодавстві. Послуга електронного направлення на ВЛК — виключно добровільна.

Як часто треба проходити ВЛК?

Постанова ВЛК про придатність військовозобов’язаного до військової служби дійсна протягом року з дня закінчення медичного огляду. Тому військовозобов’язаним треба оновлювати медичну інформацію щороку.

Чи треба проходити ВЛК, якщо є бронювання?

Якщо людина має бронювання чи відстрочку, її не повинні направляти на ВЛК.

Виняток становлять люди зі статусом "обмежено придатний". Чоловіки з таким статусом мають пройти повторний огляд ВЛК у визначені законодавством строки.

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