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Як зробити електронне направлення на ВЛК в Резерв+ без відвідин ТЦК: інструкція Міноборони

Як зробити електронне направлення на ВЛК в Резерв+ без відвідин ТЦК: інструкція Міноборони

Як зробити електронне направлення на ВЛК / Фото: ТСН.ua

Електронне направлення на проходження ВЛК можна отримати без необхідності відвідувати ТЦК.

Застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+" дає можливість самостійно подати запит та отримати електронне направлення на проходження ВЛК без необхідності відвідувати ТЦК.

Про це повідомляє Міноборони.

Що потрібно знати

  • на ВЛК можна записатися добровільно за власним бажанням через Резерв+;
  • сповіщення з деталями щодо проходження ВЛК надійде протягом доби;
  • після проходження комісії не потрібно відвідувати ТЦК – дані автоматично внесуть до реєстру "Оберіг";
  • електронне направлення дійсне протягом 30 днів;
  • паперові направлення також залишаються доступними;
  • повістки на ВЛК залишаються лише в паперовому форматі.

Направлення буде одразу до медзакладу

Подавши запит у Резерв+, протягом доби людина отримує сповіщення, в якому містяться всі потрібні деталі: номер та дата реєстрації направлення, адреса закладу охорони здоров’я для проходження ВЛК, керівник якого ТЦК підписав направлення.

Отримав повістку на ВЛК — чи треба прийти до ТЦК?

Наразі — так. Невдовзі Міноборони обіцяє додати можливість електронного направлення, якщо людина вже отримала паперову повістку на проходження ВЛК.

Чи потрібно після ВЛК йти до ТЦК, щоб оновити військово-обліковий документ?

У Міноборони відповідають, що у цьому немає потреби. ВЛК сама надішле дані до ТЦК. Працівник ТЦК внесе інформацію до реєстру "Оберіг" — і користувач отримає в Резерв+ оновлений військово-обліковий документ.

Що буде, якщо згенерувати електронне направлення і не прийти на ВЛК?

Якщо військовозобов’язаний сам бажає пройти огляд на придатність і не з’явився, сповіщення в Резерв+ залишається актуальним протягом 30 днів. Після цього запит треба подати повторно — і в застосунок надійде сповіщення з тією ж або оновленою інформацією.

Повістки на проходження ВЛК теж будуть електронними?

Повістки залишаться паперовими. Вони, як і раніше, надходитимуть фізичною поштою. У Резерв+ ТЦК не може ініціювати запити на проходження ВЛК самостійно, як і будь-які інші повістки.

Такого поняття, як електронна повістка, наразі не існує в законодавстві. Послуга електронного направлення на ВЛК — виключно добровільна.

Як часто треба проходити ВЛК?

Постанова ВЛК про придатність військовозобов’язаного до військової служби дійсна протягом року з дня закінчення медичного огляду. Тому військовозобов’язаним треба оновлювати медичну інформацію щороку.

Чи треба проходити ВЛК, якщо є бронювання?

Якщо людина має бронювання чи відстрочку, її не повинні направляти на ВЛК.

Виняток становлять люди зі статусом "обмежено придатний". Чоловіки з таким статусом мають пройти повторний огляд ВЛК у визначені законодавством строки.

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