Як зробити електронне направлення на ВЛК в Резерв+ без відвідин ТЦК: інструкція Міноборони

Електронне направлення на проходження ВЛК можна отримати без необхідності відвідувати ТЦК.
Застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+" дає можливість самостійно подати запит та отримати електронне направлення на проходження ВЛК без необхідності відвідувати ТЦК.
Про це повідомляє Міноборони.
Що потрібно знати
- на ВЛК можна записатися добровільно за власним бажанням через Резерв+;
- сповіщення з деталями щодо проходження ВЛК надійде протягом доби;
- після проходження комісії не потрібно відвідувати ТЦК – дані автоматично внесуть до реєстру "Оберіг";
- електронне направлення дійсне протягом 30 днів;
- паперові направлення також залишаються доступними;
- повістки на ВЛК залишаються лише в паперовому форматі.
Направлення буде одразу до медзакладу
Подавши запит у Резерв+, протягом доби людина отримує сповіщення, в якому містяться всі потрібні деталі: номер та дата реєстрації направлення, адреса закладу охорони здоров’я для проходження ВЛК, керівник якого ТЦК підписав направлення.
Отримав повістку на ВЛК — чи треба прийти до ТЦК?
Наразі — так. Невдовзі Міноборони обіцяє додати можливість електронного направлення, якщо людина вже отримала паперову повістку на проходження ВЛК.
Чи потрібно після ВЛК йти до ТЦК, щоб оновити військово-обліковий документ?
У Міноборони відповідають, що у цьому немає потреби. ВЛК сама надішле дані до ТЦК. Працівник ТЦК внесе інформацію до реєстру "Оберіг" — і користувач отримає в Резерв+ оновлений військово-обліковий документ.
Що буде, якщо згенерувати електронне направлення і не прийти на ВЛК?
Якщо військовозобов’язаний сам бажає пройти огляд на придатність і не з’явився, сповіщення в Резерв+ залишається актуальним протягом 30 днів. Після цього запит треба подати повторно — і в застосунок надійде сповіщення з тією ж або оновленою інформацією.
Повістки на проходження ВЛК теж будуть електронними?
Повістки залишаться паперовими. Вони, як і раніше, надходитимуть фізичною поштою. У Резерв+ ТЦК не може ініціювати запити на проходження ВЛК самостійно, як і будь-які інші повістки.
Такого поняття, як електронна повістка, наразі не існує в законодавстві. Послуга електронного направлення на ВЛК — виключно добровільна.
Як часто треба проходити ВЛК?
Постанова ВЛК про придатність військовозобов’язаного до військової служби дійсна протягом року з дня закінчення медичного огляду. Тому військовозобов’язаним треба оновлювати медичну інформацію щороку.
Чи треба проходити ВЛК, якщо є бронювання?
Якщо людина має бронювання чи відстрочку, її не повинні направляти на ВЛК.
Виняток становлять люди зі статусом "обмежено придатний". Чоловіки з таким статусом мають пройти повторний огляд ВЛК у визначені законодавством строки.
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