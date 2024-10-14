Як зробити повітря в домі свіжим без дорогих ароматизаторів: дієві поради

Чисте і свіже повітря в домі напрямку впливає на здоров’я та загальний добробут. Тоді як неприємний запах дратуватиме вас і зіпсує враження гостей від вашого будинку.

Про способи боротьби з неприємним засобом - розповідаємо далі.

Чому забруднюється повітря в будинку

Однією з головних причин забруднення є пил. Вона може накопичуватися в:

шторах;

меблевій оббивці;

в шарах килимів і т. д.

Також причина може бути у пилових кліщах і спори цвілі, яка утворюється в приміщеннях з високим рівнем вологості.

Як прибрати запах вогкості

Щоб усунути в житлі неприємний запах вогкості, можна використовувати такі методи:

Протирати щотижня підлогу та стіни кімнати оцтовим розчином.

Приготування:

1 літр чистої води та 2 ст. ложки оцту. Також для посилення ефекту можна додати кілька крапель ефірної олії. Така рідина добре усуває погані запахи, а також відлякує тарганів та інших паразитів.

Використання кам'яної солі

Щоб усунути неприємний запах, в кожній кімнаті можна пставити склянки з кам'яною сіллю - вона добре вбирає вологу і послужить ефективною профілактикою появи вогкості. Якщо помістити її у стильні місткості, вийде чудовий декор для дому.

Кавові зерна

Якщо їх розкласти кавові зерна у санвузлі, то аромат допомагає усунути затхле повітря. Оновлювати їх варто не рідше, ніж раз на 7 днів.

Провітрювання приміщення

Регулярне вологе прибирання та провітрювання позбавляє будинок від великої кількості пилу.

Кімнатні рослини

Також ефективним способом вважається використання кімнатних рослин. Вони поглинають шкідливі речовини з повітря, використовуючи їх для свого живлення.

Саме тому в квартирах і будинках рекомендується заводити кімнатні квіти - і чим їх буде більше, тим краще.

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