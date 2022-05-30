Як зробити пральний порошок для прання вдома: рецепти з простих компонентів

Як самостійно зробити пральний порошок, гель із звичайних інгредієнтів, що є в кожному домі. Чим хороший такий засіб для прання, чи можна використовувати його для прання в машині автомат - в матеріалі ТСН.ua

Сенс зробити пральний порошок своїми руками не лише в економії коштів.

Порошок, зроблений власноруч має багато переваг:

По-перше, це екологічний засіб, безпечний як для навколишнього середовища, так і для здоров'я людини. У порошку, зробленому своїми руками, немає хімічних речовин, фосфатів, які забруднюють навколишнє середовище та можуть викликати алергію.

По-друге, такі засоби універсальні - в них можна замочувати речі перед основним пранням, використовувати як для прання вручну, так і для прання в машинці.

Компоненти, що застосовуються для приготування порошку позитивно впливають на техніку. Вони роблять воду м'якше і не засмічують фільтри, перешкоджають появі в машинці плісняви та поганого запаху.

Рецепт як зробити пральний порошок з мила та соди

Такий порошок найкраще підійде для світлих речей.

Для приготування потрібне 72% господарське мило (можна замінити дитячим або дігтярним), сода харчова та кальцинована і, бажанням, будь-яке з аромамасел.

Натерти на терці мило, змішати з 0,5 кг харчовою та 0,4 кг кальцинованої соди, перемішати, для ароматизації додати в отриману суміш 5 крапель будь-якої ефірної олії. Пересипати приготований порошок в зручну місткість з кришкою, що щільно закривається.

Такий порошок краще засипати зразу в барабан машинки в розрахунку 3 ложки порошку на 4-х літровий барабан.

При ручному пранні, щоб захистити шкіру рук, потрібно одягати рукавички, або не застосовувати кальциновану соду, лише харчову. Кальцинована сода чудово підійде для прання в машинці.

як приготувати пральний порошок самостійно

Рецепт приготування прального порошку з мила, соди та оцту (або лимонної кислоти)

Якщо додати оцет до порошку, він краще буде справлятися з брудом в жорсткій воді, продезінфікує речі та усуне неприємний запах поту або плісняви. Оцет збереже колір матерії, надасть їй яскравості та підійде для делікатного прання. Важливо використовувати тільки білий столовий оцет.

Щоб приготувати такий порошок, потрібно до склянки мильної стружки додайте пів кілограма будь-якої соди, перемішати та влити 2 ложки 9% білого оцту і 5 - 8 крапель ароматної олії. Як варіант оцет, приблизно пів склянки можна залити у відсік для кондиціонерів, не додаючи до порошку.

Замість оцту можна додавати лимонну кислоту. Процес приготування такий же, як і з оцтом, тільки соку можна узяти на одну ложку більше і для посилення ефекту додати до складу пару столових ложок солі. Лимонний аромат після такого прання довго залишатиметься на білизні. Крім того, лимонна кислота почистить пральну машину від вапняного нальоту і накипу.

як приготувати пральний порошок самостійно

Рецепт - як приготувати гель для прання

Натерти шматок господарського мила й всипати мильну стружку в каструлю з 1,5 літрами води. Нагріти воду, помішуючи до розчинення мильної стружки. Потім додати склянку кальцинованої соди та продовжити варити гель на маленькому вогні. Як тільки маса почне густіти - зняти з плити. Перекласти мильний концентрат у відро, додавати теплу воду. Таким чином довести об'єм миючого розчину до 5 літрів. В кінці за бажанням додати ефірні олії. Розлити по пляшках, що закриваються, і банках. Для одного прання знадобиться одна склянка такого гелю.Для посилення ефекту порошку, разом з кальцинованою содою до мильної стружки можна додати ще пів стакана бури та так само далі готувати за рецептом.

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