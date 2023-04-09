Як зробити різнокольорові яйця за допомогою натуральних барвників

Створення крашанок можна перетворити у творчий процес і не обов'язково для цього купувати в магазині харчові барвники. Щоб отримати різнокольорові яйця, можна скористатися натуральними, нешкідливими інгредієнтами

Розповідаємо, чим фарбувати яйця, щоб отримати різнокольорові крашанки

Як пофарбувати яйця в жовтий колір

Це можна зробити з допомогою куркуми, моркви та аптечної ромашки

Приготування барвника:

• В одному літрі води розчинити по 3 столові ложки порошку куркуми чи каррі та тертої червоної моркви, варити 30 хвилин.

• До одного літра води додати 4 або 5 пакетиків ромашки, варити 20-30 хв.

Як зробити яйця помаранчевими

Помаранчевий колір яйцям надасть паприка, сік червоної моркви.

Приготування барвника:

• Розчинити 4 ст. ложки паприки у склянці води, після цього помістити у відвар яйця.

• Замочити зварені гарячі яйця в морквяному соку з додаванням куркуми.

Як пофарбувати яйця у червоноцегляний колір

Такий колір можна отримати за допомогою чорного міцного чаю, лушпиння цибулі, шкірки граната.

Щоб приготувати такий барвник потрібно цибулеве лушпиння або шкірку граната залити водою, варити на повільному вогні протягом 45-50 хвилин, щоб вийшов темний, насичений колір.

Як зробити яйця рожевими

Рожевими яйця зроблять буряковій сік або гілочки чи кора вишні. Нашаткований буряк залити водою, варити 35 хвилин, забарвлену воду злити та замочити в ній яйця.

Чим пофарбувати яйця, щоб вони були блакитно-сірими чи фіолетовими

Якщо у вас є заморожені чорниця, брусниця або лохина їх можна використати для фарбування яєць. Щоб отримати такий колір підійдуть і листя червонокачанної капусти – відвар буде червоним, але яйця забарвляться у синій колір.

Щоб приготувати барвник з ягід, їх потрібно відварити, остудити та надати настоятись відвару. Після чого зварити яйця. Інтенсивність кольору залежить від концентрації ягід. Щоб колір вийшов фіолетовим, чорниці потрібно взяти трохи більше, ніж для синього кольору і дати настоятися кілька годин, перш ніж варити в цьому відварі яйця.

Як пофарбувати яйця в зелений колір

Зелений колір можна отримати за допомогою сушеного шпинату, петрушки, кропиви, відвару чорниці з куркумою.

Приготування барвника:

• Відварити яйця з настоєм сушеної кропиви, сушеного шпинату (на літр води потрібно взяти 3 ст. л подрібненої зелені).

• Щоб пофарбувати яйця в зелений колір за допомогою чорниці — у відвар ягоди потрібно додати декілька чайних ложок порошку куркуми.

Загальні правила, яких потрібно дотримуватись під час фарбування яєць.

Яйця для фарбування не повинні бути холодними, їх потрібно потримати декілька годин при кімнатній температурі, щоб вони не розтріскувалися

Щоб отримувати насиченіший колір яйця можна залишати у відварі на всю ніч у холодильнику.

Щоб яйця блищали після фарбування їх можна протерти яйця олією.

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