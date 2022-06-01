Як зробити розпушувач для тіста з підручних засобів

Якщо під рукою не має розпушувача для тіста, якщо він зник в магазині, його можна замінити продуктами, які знайдуться на вашій кухні.

Магазинний розпушувач тіста наповнює тісто вуглекислим газом, надаючи йому легкості та пишноти. Розповідаємо, чим замінити розпушувач, як з підручних матеріалів зробити його самостійно.

Розпушувач тіста власного приготування

Візьміть 5 столових ложок харчової соди, 3 столові ложки лимонної кислоти та 12 столових ложок борошна або крохмалю. Перемішайте все дерев'яною ложкою (щоб не почалася реакція). Зсипте всі інгредієнти в суху скляну місткість, зберігайте в захищенному від світла місці.

Одна чайна ложка такого саморобного розпушувача тотожня одній чайній ложці магазинного порошку. Можна використвоувтаи для здобного, бісквітного, заварного та пісочного тіста.

Харчова сода

Харчову соду можна використовувати в якості альтернативи розпушувача, якщо в тесті містяться інгредієнти, які мають кислу реакцію: кисломолочні продукти, фруктові пюре або соки, лимонна кислота або оцет, мед. Попередньо змішати соду спочатку з борошном або ж іншими сухими інгредієнтами. Одна чайна ложка соди заміняє чайну ложку розпушувача. Можна розпушувати содою здобне, бісквітне, заварне та пісочне тісто.

Як варіант можна використовувати соду, гашену оцтом. Дехто вважає, що гасити соду оцтом перед введенням в тісто безглуздо, оскільки вуглекислий газ випаровується ще до випічки. Інші, що реакція триває і після додавання соди в тісто. Якщо використовуєте гашену соду, не потрібно чекати, коли закінчится реакція соди з оцтом, а потрібно негайно додавати в тісто і ставити його в духовку.

Алкоголь

Алкоголь зменшує клейкість борошна, та надає випічці повітряності. Коньяк і ром добре справляються з розпушуванням бездріжджового пісочного тіста, горілку краще додавати до дріжджового тісто, особливо на опарі. Запах алкоголю при випіканні випарується. Алкоголь також можна використовувати і разом з розпушувачем. Одна столова ложка алкоголю береться на один кг тіста для пісочного бездріжджового та дріжджового тіста.

Газована вода

Наситити тісто вуглекислим газом може сильно газована мінералка. Для більшого ефекту до газованої води перед використаннями можна додати сіль та лимонну кислоту. При використанні звичайну воду у тісті замінити газованою. Годиться для: здобного, прісного, заварного, будь-якого тіста на воді.

Читайте також:

Як зберігати м'ясо без холодильника: перевірені поради

Як зберегти полуницю свіжою якнайдовше: корисні поради

Як зробити пральний порошок для прання вдома: рецепти з простих компонентів