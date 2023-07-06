Як зрозуміти, що часник дозрів і потрібно його викопувати: не пропустіть термінів

Як визначити, коли вже потрібно викопувати часник -- коли збирати озимий, а коли яровий

Вирощування часнику не вимагає таких зусиль, як, наприклад, вирощування томатів, зазвичай, дає хороший врожай. Але важливо не лише виростити часник, а й вчасно та правильно його викопати.

Якщо момент втрачено, головки часнику будуть розпадатися на часточки, смакові якості погіршаться, та й зберігатися він буде погано. Лише у випадку своєчасного збору часнику, вдасться зберегти голівки до нового врожаю.

Коли викопувати часник в Україні

Збирання часнику залежить від кліматичних умов, погоди, типу часнику та сорту.

Ранньостиглі сорти часнику готові до збирання через 85-95 днів після появи сходів, а пізньостиглі – через 100-110 днів.

Озимий часник, той який садять восени, в Україні викопують з середини липня до початку серпня. Часник, посаджений весною, ярий викопують у другій половині серпня – середині вересня.

Щоб точніше визначитись, коли можна викопувати часник, потрібно орієнтуватися на певні ознаки

Коли збирати озимий часник: ознаки

Залишити для контролю пару стрілок та спостерігати за насіннєвою коробочкою. Якщо квітконос розпрямився, коробочка лопнула і видно фіолетове насіння, настав час збирання часнику.

Нижні пера у рослини повністю висохли, а верхні стебла почали жовтіти.

Підкопати рослину - якщо колір коріння змінився з яскраво-білого на світло-сірий, почав засихати, а лусочки стали сухими, фіолетового або білого кольору.

Коли викопувати ярий часник

Стрілок у ярого часнику немає, тому орієнтуватися потрібно насамперед по листю, якщо воно пожовтіли.

Можна викопати пару головок, щоб переконатися у їхній зрілості.

Бадилля дозрілого часнику схиляється до землі.

Коренева шийка висихає, голівки міцні, вкриті напівсухою лускою в 3 шари.

Часникові часточки відокремлюються і легко очищаються від лушпиння.

Як правильно викопувати часник

Щоб часник краще зберігався, його потрібно правильно викопати та добре просушити.

За один, півтора тижня до збирання часнику перестати поливати грядки.

Викопувати у сухий день, вранці або ввечері, щоб сонце не пересушило головки.

Щоб не пошкодити голівку, підкопувати часник краще вилами, а не лопатою.

Перезрілі та пошкоджені головки погано зберігатиметься, тому їх потрібно використовувати в першу чергу. Не підходять для тривалого зберігання головки, що розпалися на часточки.

Викопаний часник на 7-10 днів залишити в добре провітрюваному приміщенні для просушування.

Після висушування обріжте стебло, залишивши шийку довжиною близько 10 см та коріння.

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