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Як зрозуміти, що часник дозрів і потрібно його викопувати: не пропустіть термінів

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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Час на прочитання
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Як зрозуміти, що часник дозрів і потрібно його викопувати: не пропустіть термінів

Коли копати часник

Як визначити, коли вже потрібно викопувати часник -- коли збирати озимий, а коли яровий

Вирощування часнику не вимагає таких зусиль, як, наприклад, вирощування томатів, зазвичай, дає хороший врожай. Але важливо не лише виростити часник, а й вчасно та правильно його викопати. 

Якщо момент втрачено, головки часнику будуть розпадатися на часточки, смакові якості погіршаться, та й зберігатися він буде погано. Лише у випадку своєчасного збору часнику, вдасться зберегти голівки до нового врожаю.

Коли викопувати часник в Україні

Збирання часнику залежить від кліматичних умов, погоди, типу часнику та сорту.

Ранньостиглі сорти часнику готові до збирання через 85-95 днів після появи сходів, а пізньостиглі –  через 100-110 днів.

Озимий часник, той який садять восени, в Україні викопують   з середини липня до початку серпня. Часник, посаджений весною, ярий викопують у другій половині серпня – середині вересня.

Щоб точніше визначитись, коли можна викопувати часник, потрібно орієнтуватися на певні ознаки

Коли збирати озимий часник: ознаки

  • Залишити для контролю пару стрілок та спостерігати за насіннєвою коробочкою. Якщо квітконос розпрямився, коробочка лопнула і видно фіолетове насіння, настав час збирання часнику.
  • Нижні пера у рослини повністю висохли, а верхні стебла почали жовтіти.
  • Підкопати рослину - якщо  колір коріння змінився з яскраво-білого на світло-сірий, почав засихати, а лусочки стали сухими, фіолетового або білого кольору.

Коли викопувати ярий часник

  • Стрілок у ярого часнику немає, тому орієнтуватися потрібно насамперед по листю, якщо воно пожовтіли.
  • Можна викопати пару головок, щоб переконатися у їхній зрілості.
  • Бадилля дозрілого часнику схиляється до землі.
  • Коренева шийка висихає, голівки міцні, вкриті напівсухою лускою в 3 шари.
  • Часникові часточки відокремлюються і легко очищаються від лушпиння.

Як правильно викопувати часник

Щоб часник краще зберігався, його потрібно правильно викопати та добре просушити.

  • За один, півтора тижня до збирання часнику перестати поливати грядки.
  • Викопувати у сухий день, вранці або ввечері, щоб сонце не пересушило головки.
  • Щоб не пошкодити голівку, підкопувати часник краще вилами, а не лопатою.
  • Перезрілі та пошкоджені головки погано зберігатиметься, тому їх потрібно використовувати в першу чергу. Не підходять для тривалого зберігання головки, що розпалися на часточки.
  • Викопаний часник на 7-10 днів залишити в добре провітрюваному приміщенні для просушування.
  • Після висушування обріжте стебло, залишивши  шийку довжиною близько 10 см та коріння.

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Дата публікації
Перегляди
591
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