Як зрозуміти, що партнер зраджує: є певні ознаки, які важко не помітити

На жаль ніхто не застрахований від зради партнера. Психологи стверджують, що існують певні ознаки, за якими можна зрозуміти, чи зраджує чоловік або дружина. Які саме — читайте в матеріалі ТСН.ua.
За сумною статистикою 20% чоловіків та 13% жінок хоча б раз у житті зраджували своїм партнерам.
Як зрозуміти, що чоловік зраджує: основна причина на думку психологів
За словами психолога Деніела Акона є одна важлива ознака, яка з’являється практично завжди. Особливо, якщо ви, як партнер, до цього ніколи не підривали довіру свого чоловіка або дружини.
Наприклад, якщо ви бачитесь з кимось протилежної статі, партнер починає надто часто звинувачувати вас у зраді (хоча ви не давали приводу так думати), то це означає, що він сам вам зраджує. Експерт вважає, що люди схильні проєктувати на інших те, що роблять або думають самі.
Звичайно, така ситуація може відбуватися і з іншої причини. Але варто запам’ятати цей цікавий психологічний трюк.
Як зрозуміти, що чоловік зраджує: ще 15 ознак, які вказують на зраду
Як повідомляє Psychology Today психологи виділяють цілих 15 ознак, які допомагають зрозуміти, що чоловік (дружина) зраджує:
- Починає стежити за своїм зовнішнім виглядом — якщо ваш партнер раптом почав займатися спортом, правильно харчуватися і змінив зачіску, це може вказувати на його зраду.
- Таємно користується телефоном або комп’ютером — якщо раніше ви не помічали такої поведінки, варто задуматися над причиною. Також підозріло, якщо партнер раптом ставить на свій телефон пароль.
- Починає прискіпуватися до дрібниць — коли партнер починає без причини злитися на дрібниці (хоча раніше такого не було), це може означати, що він підсвідомо хоче з тобою посваритися. І справа тут може бути якраз у його відносинах на стороні.
- Рідше відповідає на повідомлення чи дзвінки — як зрозуміти, що чоловік зраджує? Він перестає відповідати на дзвінки та повідомлення, а також починає використовувати традиційні виправдання (був за кермом, не чув дзвінка, попав в зону без покриття).
- Секс в відносинах змінюється — його може стати менше або більше (якщо партнер відчуває провину за те, що зраджує).
- Приховування галереї з фото — якщо раніше ви могли без проблем зайти до його галереї, щоб подивитися спільні фотографії, а тепер партнер забороняє це робити, така поведінка може стати “тривожним дзвіночком”.
- Немає нових спільних фотографій в соціальних мережах — як зрозуміти, що чоловік зраджує? Якщо раніше він часто публікував спільні фото, а тепер перестав так робити, це може вказувати на його зраду і небажання показувати, що у нього хтось ще є.
- Погіршення ставлення до вас та ваших почуттів — часто, коли партнер зраджує, починає скаржитися на те, що ви перестали виглядати так, як раніше, або почали надто сильно ним опікуватися.
- Змінюється графік — як зрозуміти, що чоловік зраджує? Він починає залишатися на роботі допізна, хоча раніше такого не робив.
- Друзі партнера перестають з вами спілкуватися — скоріш за все вони знають про його зраду і їм незручно знаходитися біля вас.
- З’являються зайві витрати — інколи це важко відслідкувати, але якщо у вас спільний рахунок, з якого раптом почали зникати гроші, це може бути ознакою зради.
- Невпевнена поведінка поруч з партнером — часто якщо чоловік чи дружина зраджує, то починають відчувати невпевненість поруч зі своєю “половинкою”.
- Згасає емоційна близькість — звичайно, з роками будь-які відносини перестають бути такими ж пристрасними, як на початку, але натомість з’являється емоційна близькість (бажання ділитися своїми почуттями, мріями, планами). Якщо вона зникає, варто задуматися, можливо у партнера є хтось на стороні.
- Часті запитання про ваше місцезнаходження — якщо раніше ви такого не помічали, а тепер партнеру потрібно постійно знати, де ви знаходитеся, можливо він зраджує і не хоче зіштовхнутися з вами.
- На запитання про зраду, партнер ухиляється від відповіді — як зрозуміти, що чоловік зраджує? Запитайте його про це. Якщо він просто посміється, значить, все гаразд. Але якщо ви бачите, що він намагається ухилитися, це може бути ознакою зради.