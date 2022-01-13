Як зрозуміти, що партнер зраджує: є певні ознаки, які важко не помітити

Як зрозуміти, що партнер зраджує: є певні ознаки, які важко не помітити

На жаль ніхто не застрахований від зради партнера. Психологи стверджують, що існують певні ознаки, за якими можна зрозуміти, чи зраджує чоловік або дружина. Які саме — читайте в матеріалі ТСН.ua.

За сумною статистикою 20% чоловіків та 13% жінок хоча б раз у житті зраджували своїм партнерам.

Як зрозуміти, що чоловік зраджує: основна причина на думку психологів

За словами психолога Деніела Акона є одна важлива ознака, яка з’являється практично завжди. Особливо, якщо ви, як партнер, до цього ніколи не підривали довіру свого чоловіка або дружини.

Наприклад, якщо ви бачитесь з кимось протилежної статі, партнер починає надто часто звинувачувати вас у зраді (хоча ви не давали приводу так думати), то це означає, що він сам вам зраджує. Експерт вважає, що люди схильні проєктувати на інших те, що роблять або думають самі.

Звичайно, така ситуація може відбуватися і з іншої причини. Але варто запам’ятати цей цікавий психологічний трюк.

Як зрозуміти, що чоловік зраджує: ще 15 ознак, які вказують на зраду

Ознаки, які допоможуть зрозуміти, що партнер зраджує / Freepik

Як повідомляє Psychology Today психологи виділяють цілих 15 ознак, які допомагають зрозуміти, що чоловік (дружина) зраджує: