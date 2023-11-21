Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Як ЗСУ знищують ворожий спецназ під Бахмутом: потужне відео від 3-ї штурмової бригади

Як ЗСУ знищують ворожий спецназ під Бахмутом: потужне відео від 3-ї штурмової бригади

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
2449
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як ЗСУ знищують ворожий спецназ під Бахмутом: потужне відео від 3-ї штурмової бригади

3-тя штурмова бригада вдарила по спецназу РФ під Бахмутом

Наші військові продовжують завдавати втрат ворогові на Бахмутському напрямку.

Так, ЗСУ провели спеціальний рейд зі штурмом в районі Андріївки. Розвідники атакували позиції спецназу армії РФ уночі, ліквідувавши ворожих спостерігачів прямо у норах та бліндажах.

Відео показала 3-тя окрема штурмова бригада.

ЗСУ показали, як атакують російський спецназ під Бахмутом 

ЗСУ показали, як атакують російський спецназ під Бахмутом 

"Бійці успішно заволоділи радіостанціями, озброєнням та знищили всі СП окупантів на підходах до селища. Ще декількома скидами з БПЛА ліквідовано трьох росіян", – деталізували військові.

Завдяки бригадній розвідці Третьої штурмової, додають у повідомленні, було забезпечено плацдарм для подальшого штурму окупованого селища під Бахмутом.

Раніше у ЗСУ показали, як російські військові "рятують" своїх товаришів після ударів ЗСУ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2449
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація