Як ЗСУ знищують ворожий спецназ під Бахмутом: потужне відео від 3-ї штурмової бригади

Наші військові продовжують завдавати втрат ворогові на Бахмутському напрямку.

Так, ЗСУ провели спеціальний рейд зі штурмом в районі Андріївки. Розвідники атакували позиції спецназу армії РФ уночі, ліквідувавши ворожих спостерігачів прямо у норах та бліндажах.

Відео показала 3-тя окрема штурмова бригада.

ЗСУ показали, як атакують російський спецназ під Бахмутом

"Бійці успішно заволоділи радіостанціями, озброєнням та знищили всі СП окупантів на підходах до селища. Ще декількома скидами з БПЛА ліквідовано трьох росіян", – деталізували військові.

Завдяки бригадній розвідці Третьої штурмової, додають у повідомленні, було забезпечено плацдарм для подальшого штурму окупованого селища під Бахмутом.

Раніше у ЗСУ показали, як російські військові "рятують" своїх товаришів після ударів ЗСУ.

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