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Як зустріти Новий рік наодинці і не занудьгувати: корисні поради та ідеї для святкування

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Як зустріти Новий рік наодинці і не занудьгувати: корисні поради та ідеї для святкування

Pexels

Розповідаємо, чому святкувати новорічну ніч насамоті не така погана ідея.

До Нового року залишається зовсім мало часу і підготовка до нього триває повним ходом. Люди обирають подарунки, вбирають новорічні ялинки і звичайно вирішують, де і з ким Новий рік зустрічатимуть. Втім, якщо так склалося, що ви вирішили проводити Новорічну ніч у самотності, це не привід сумувати. ТСН.ua пропонує ідеї, як зустріти Новий рік наодинці із собою і влаштувати собі справжнє свято!

Переваги святкування Нового року насамоті 

  • Не потрібно витрачати багато часу та зусиль аби накривати святковий стіл
  • Таким чином можна уникнути довжелезних черг за покупками продуктів
  • Можно особливо не морочитися над зовнішнім виглядом та вбранням
  • Можна робити саме те, що хочете ви: дивитися ті фільми, та слухату ту музику, яка довподоби саме вам
© Pexels
Pexels

Як порадувати себе

  • Підготуйте місце для святкування. Якщо ви вирішили залишитись на Новий рік, наприклад, вдома - обов'язково почніть з прибирання. Зазвичай, ми полюбляємо починати все з чистого аркуша, тож чому б не почати все із своєї домівки. Це прекрасний привід навести лад довкола себе, позбавитись від зайвих речей та звільнити місце для нових. 
  • Створіть святковий настрій. Гірлянди, новорічні вінки та ялинка - необхідні атрибути святкового настрою. Прикрасьте свою домівку за своїм смаком та одразу відчуйте новорічний настрій і затишок. 
  • Оберіть найулюбленіші страви. Одна за найбільших переваг святкування наодинці, ви можете одноосібно обрати, чим ласувати та обрати найулюбленіші страви. Можна навіть не готувати самому, а замовити доставку. Тільки краще тут діяти заздалегідь та зробити пепереднє замовлення якомога раніше,  щоб не залишитись голодним, оскільки 31 грудня більшість закладів можуть бути перенавантажені.
  • Підготуйте собі подарунки під ялинку. Давно хотіли купити собі щось, але все відкладали покупку? Новий рік - прекрасний привід приділти собі увагу та придбати будь-що, про що ви давно мріяли. Загорніть подарунок у красиву упаковку та покладіть під ялинку. попри те, що вміст упаковки передбачуваний - гарний настрій буде вам забезпечений.
  • Обміркуйте плани на майбутній рік. Складіть собі перелік планів та мрій, які ви давно мріяте здійснити. Цього дня прекрасна нагода обміркувати досягнення минулого і скласти плани на майбутнє.
  • Релаксуйте. Звільніться від зайвих думок - цей день ви можете присвятити лише собі. Наберіть собі ванну з піною, запаліть вдома свічки або влаштуйте перегляд улюблених фільмів. Геть переживання та стрес.
© Pexels
Pexels

Віртуальний Новий рік

Якщо так склалося, що ви зустрічаєте Новий рік наодинці через непередбачувані обставини (ми вже не перший рік живемо в умовах пандемії і всяке трапляється), організуйте святкування у режимі онлайн з друзями або родиною. Вони залюбки підтримають вас і складуть компанію. Ви зможете разом повечеряти, привітати один одного та обмінятися привітаннями, разом запалити бенгальські вогники опівночі та відчути всі радощі свята навіть на відстані.

© Pexels
Pexels

Гучна вечірка

Якщо ж думка про проведення новорічного свята на самоті для вас нестерпна – ви завжди можете вирушити на галасливу вечірку, що проводяться у нічних клубах, барах та ресторанах. Тут можна і поїсти, і випити, і подивитися святкову програму.
Хто знає, може, Новий рік почнеться для вас з несподіваних, але дуже приємних знайомств.

© Pexels
Pexels

Авантюрна подорож

До речі, вирушити в подорож у новорічну ніч непогана ідея. Сучасні туроператори пропонують безліч новорічних турів з відвідуванням концертів, або нових країн. Ви можете подорожувати як десь всередині країни, так і взагалі подорожувати за її межі. Починайте Новий рік з дослідження нових місць. Таке свято стовідсотково залишиться у пам'яті надовго. 

© Pexels
Pexels

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