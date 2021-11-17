Як зварити смачний рис правильно: основні секрети приготування

Страви з рису обов’язково присутні на кожному столі. Ця смачна і корисна крупа підходить для приготування гарнірів, закусок, салатів. Але, щоб повністю насолодитися її неперевершеним смаком, потрібно знати, як і скільки варити рис. Розповідаємо, як правильно приготувати рис так, щоб він вийшов розсипчастим, смачним і корисним. Як варити довгозернистий, круглий, бурий і дикий рис? Як варити рис в мультиварці.

Основа всього: підготовка

Якщо вас цікавить питання, як варити рис, щоб розсипався, важливо зрозуміти: перш за все крупу необхідно правильно підготувати. Для цього її промивають під проточною водою. Так ви зможете зменшити кількість крохмалю, який і є причиною додаткової клейкості готової страви. Скільки потрібно промивати зернята? Поки вода не стане прозорою, а саме біля 5-7 разів. Щоб спростити даний процес, використовуйте сито.

Розповідаючи про те, як зварити розсипчастий рис, варто згадати про один цікавий секрет. Щоб крупа зварилась в два рази швидше, перед приготуванням її можна замочити у чистій воді, залишивши на 40-60 хвилин. В цьому випадку, під час варіння потрібно наливати менший об’єм рідини, щоб готова каша не стала надто в’язкою.

Готуючи, потрібно також звертати увагу на те, для чого вам потрібна ця крупа. Наприклад, якщо ви готуєте різотто або хочете знати, як варити рис для суші, тоді в цих випадках страва повинна вийти більш клейкою. Тому перед приготуванням не варто надто довго промивати крупу. Вистачить і 1-2 разів.

Посуд, щоб варити рис

Не менш важливу роль в приготуванні розсипчастого рису грає правильно підібраний посуд. Головне тут — наявність кришки. Адже доварювати цю крупу рекомендовано в повністю закритій ємності. Щоб температура всередині рівномірно розподілялася, візьміть каструлю, велику сковороду або сотейник з товстим дном. Якщо потрібно варити рис на плов, тоді варто обрати казан.

Чудовим варіантом для того, щоб приготувати розсипчастий рис, є мультиварка-скороварка або пароварка. Ці сучасні прилади змінили розуміння того, як готується рис і при цьому зберігають всі його цінні властивості.

Як варити рис в мультиварці-скороварці? Перш за все, потрібно обрати правильний вид крупи. В цьому випадку найкраще підійде пропарений або довгозернистий рис. Спочатку потрібно крупу промити. Так у вас точно вийде розсипчастий рис в мультиварці. Пропорції води — ще один важливий момент. На дві склянки рису вам знадобиться аж 4 склянки рідини. Не забудьте відразу додати сіль, улюблені спеції і невеликий шматочок вершкового масла. Для приготування радимо використовувати режим “Плов”.

Як варити рис: скільки води потрібно

Як варити рис: скільки води потрібно / Pexels

Не кожна господиня знає, як правильно варити рис, щоб отримати розсипчасту і смачну страву. Традиційно пропорції такі: на 1 склянку рису береться 2 склянки води. Але не все так однозначно, адже потрібно звертати увагу ще й на вид крупи. Тому, якщо ви задаєте собі питання, як варити рис, пропорції для різних його сортів повинні бути наступними:

пропарений — 1 склянка зерен на 2 рідини;

довгозернистий — на 1 склянку крупи потрібно від 1,5 до 2 склянок води;

дикий — для 1 склянки рису потрібно аж 3 склянки рідини;

коричневий — щоб зварити 1 склянку рису знадобиться від 2,5 до 3 склянок води;

круглозернистий — такі ж пропорції, як в для коричневого;

як варити рис басматі — для однієї склянки крупи до 1,5 склянки води;

як зварити розсипчастий рис жасмин — на 1 склянку зерен потрібно 1,5-1,7 рідини.

Часто господині цікавляться, як вариться рідка рисова каша на молоці. Для цього потрібно збільшити кількість рідини до 6 склянок. А, наприклад, якщо вам потрібно дізнатися, як варити рис на суші, який повинен бути досить в’язким, то на одну частину зерен потрібно брати не менше 4 склянок води.

Скільки вариться рис в залежності від сорту

Питання про те, скільки потрібно варити рис, щоб він вийшов розсипчастим і смачним, цікавить кожного. Тут все залежить від вибраного виду крупи:

довгий або білий круглий потрібно варити близько 20 хвилин;

коричневий або бурий вариться 30-40 хвилин;

дикий варто варити не менше 60 хвилин;

а пропареному рису вистачить і 20-30 хвилин.

Розповідаючи, скільки варити рис, варто обов’язково наголосити, що дотримання пропорцій зерен з водою, а також правильного часу приготування, безпосередньо впливають на смак готової страви. Якщо забути про ці параметри, можна отримати недоварений або переварений рис, а інколи навіть непридатну до споживання підгорілу крупу.

Не менш важливим фактором, який впливає на те, скільки варити рис, є вибраний посуд. Якщо ви використовуєте каструлю, звичайний білий рис буде готуватися в ній близько 20 хвилин, а ось в сковорідці буде готовий вже за 15. Якщо варити рис в мультиварці, час приготування буде не менше півгодини.

Як приготувати рис: два способи

Як приготувати рис / Pexels

Способів варіння рису є багато. ТСН.ua вирішив розповісти про два, які є найбільш популярними серед господинь.

Традиційний

Цей спосіб відмінно підходить для довгозернистого чи круглого сортів і якщо потім ви збираєтесь використовувати рис в якості гарніру. Щоб приготувати три порції на сім’ю вам знадобиться:

1 склянка рису;

1,5 склянки води;

сіль і вершкове масло.

Спочатку в ємність наливають воду і доводять її до кипіння. Крупу обов’язково промивають під проточною водою, поки вона не стане прозорою. Коли вода закипить, її потрібно посолити, і додати в каструлю рис. Потім варто зменшити вогонь, накрити ємність кришкою і зачекати до повного випаровування рідини (близько 20 хвилин). Після цього потрібно вимкнути плиту і залишити готову страву під кришкою на 10 хвилин. Не забудьте приправити кашу вершковим маслом.

Щоб рис вийшов розсипчастим, відкривати кришку та перемішувати крупу під час приготування не рекомендується. Як варити пропарений рис? Після того, як вода википить, можна не залишати кашу під кришкою. Цей спосіб підійде і для бурого рису. Але час приготування буде довшим — до 35 хвилин.

Обсмаження на маслі

Цей спосіб можна використовувати з будь-яким сортом рису, але найсмачнішими виходять жасмин та басматі. Саме масло робить страву дуже розсипчастою. Потрібно взяти склянку рису, 1,5 склянки води, вершкове масло або оливкову олію. Процес того, як варити смачний рис с попереднім його обсмаженням, виглядає так:

зерна ретельно промиваються;

в чайнику або каструлі потрібно закип’ятити воду;

в сковорідці з товстим дном розігрівається масло чи олія, туди додається промитий рис (його можна відразу посолити);

крупа обсмажується 2 хвилини — не забувайте постійно перемішувати;

доливається окріп, сковорідка накривається кришкою;

скільки часу варити обсмажений рис залежить від сорту, але не менше 20 хвилин (дивіться, щоб вона повністю ввібралася в зерна);

дайте каші настоятися приблизно 10 хвилин.

Як варити рис розсипчастий: корисні поради

Мабуть, у кожної господині є свої секрети приготування розсипчастого рису. Незалежно від того, який вид крупи ви використовуєте, є певні поради, що допоможуть приготувати смачну страву:

саме довгозернистий сорт рахується найбільш популярним для приготування розсипчастої каші;

якщо ви хочете зварити насичений гарнір, варто додати на етапі готування або після його завершення спеції (найчастіше це шафран, гвоздика, кардамон, карі, кориця);

перемішувати рис в процесі варіння не рекомендується;

готувати кашу потрібно тільки на маленькому вогні, інакше рідина швидко випаровується, а зерна залишаються недовареними;

якщо додати в ємність столову ложку соняшникової олії, можна приготувати смачний рис для салатів.