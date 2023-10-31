Як звільнитися з військової служби за станом здоров'я: інструкція від юриста

В Україні мобілізовані можуть бути звільнені з військової служби, якщо їхнє фізичне або психічне здоров'я не відповідає стандартам, необхідним для виконання військових обов'язків.

Юрист Сергій Савинський розповів, як можна звільнитися з військової служби за станом здоров'я.

Про це він детально розповів у коментарі РБК-Україна.

"Якщо після мобілізації ви вже направлені до військової частини та фактично проходите військову службу, в такому випадку потрібно подати рапорт про звільнення, обов'язково вказати причину звільнення, а саме за станом здоров’я, також коротко зазначити наявні проблеми зі здоров'ям. Непоодинокі випадки, коли відбувається погіршення стану здоров'я внаслідок загострення хронічного захворювання чи поранень, такі відомості потрібно зазначати в обов’язковому порядку", – пояснює Сергій Савинский.

Які документи потрібні для звільнення за станом здоров'я

Важливо також в рапорті просити надати направлення на проходження ВЛК для встановлення непридатності до військової служби. Також варто мати документи, що підтверджують проблеми зі здоров'ям – це може бути медична карта, довідки лікаря, направлення на лікування.

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Направлення на проходження ВЛК підписується за поданням командира начальником штабу (від начальника штабу полку та вище) або начальником кадрового органу (від начальника управління роботи з особовим складом об'єднання та вище) із посиланням на рішення командира військовослужбовця, який подав рапорт.

Після отримання направлення потрібно зібрати та подати до ВЛК:

направлення,

медичну книжку,

військовий квиток,

фотокартку 3 х 4 см,

службову характеристику для проведення ВЛК.

"Якщо ж направлення необхідне у зв’язку з пораненням, травм, контузій та каліцтва, отриманих під час проходження військової служби – подається також оригінал довідки про обставини одержання травми, поранення, контузії або каліцтва (копії чи оригінали, але повинні бути належним чином завірені документи)", – пояснює юрист.

Далі ВЛК ухвалює остаточне рішення про непридатність особи за станом здоров’я, неспроможність виконувати свої службові обов'язки.

"Але ВЛК може видати постанову про звільнення від виконання службових обов'язків строком до 30 календарних днів. Потім комісія надсилає висновок за результатами проведення медичного огляду до військової частини, де військовослужбовець проходить службу", – зазначає юрист.

Служба військової частини оформлює необхідні документи та надсилає їх посадовій особі, уповноваженій приймати рішення про звільнення за станом здоров'я (командиру бригади або полку).

"Далі приймається наказ про звільнення, який оголошується командиром військової частини. Після цього військовослужбовець здає посаду та вилучається зі списків особового складу військової частини. Важливо що у 5-денний строк військовослужбовець має прибути до ТЦК та СП за обраним місцем проживання для взяття на військовий облік", – зазначає Сергій Савинський.

Нагадаємо, у Закарпатській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації через "туберкульоз та неграмотність".

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