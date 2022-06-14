Яка допомога доступна українцям під час війни: інформація про всі виплати

Яка допомога доступна українцям під час війни: інформація про всі виплати

Читайте в матеріалі ТСН.ua про всі види грошової допомоги українцям під час війни 2022 року.

Соціальні виплати в Україні змінилися після початку повномасштабної війни. Всього лише за кілька місяців (від 24 лютого 2022 року) додалися нові програми грошової допомоги українцям, які постраждали через бойові дії. Які програми доступні на сьогоднішній день?

Державна програма для ВПО

Українці, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи після 24 лютого 2022 року отримують щомісячну грошову підтримку від держави у розмірі 3000 гривень на дитину чи особу з інвалідністю та 2000 гривень на дорослу людину. Ця фінансова допомога доступна не всім, а лише тим категоріям громадян, які виїхали з місць проведення активних бойових дій, оточення чи тимчасової окупації.

Також державна програма доступна українцям, чиє житло було зруйноване або наразі непридатне для проживання через обстріли або активні бойові дії. Але для цього потрібно подати заявку на його відшкодування.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затверджує перелік регіонів, переселенцям з яких доступна державна програма підтримки. Його можна подивитися за цим посиланням. Щоб подати заявку, потрібно зайти на портал "Дія" або піти до найближчого Управління соціального захисту.

Грошова допомога Червоного Хреста

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ), Міністерство соціальної політики України та Товариство Червоного Хреста України (ОККУ) також виплачують грошову допомогу деяким категоріям українців. Основна різниця в тому, що реєструватися в цій допомозі не потрібно, адже туди автоматично потрапляють всі сім'ї, які були зареєстровані як малозабезпечені (з відповідним статусом) в Мінсоцполітики. А про участь повідомляють за допомогою смс-повідомлень.

Щоб отримати ці кошти також потрібно, щоб сім'ї до 24 лютого 2022 року проживала в одній з громад, які постраждали під час бойових дій. При чому немає різниці, чи ця сім'я виїхала, чи ні. Грошова допомога від Червоного Хреста становить 2500 гривень на особу.

Соціальна допомога від ЮНІСЕФ

Виплати у розмірі 2200 гривень на кожного члена сім'ї (але не більше п'яти осіб) можуть щомісяця отримувати батьки чи усиновлювачі в деяких випадках:

в сім'ї є троє чи більше дітей віком до 18 років, з них хоча б одна дитина ще не досягла дворічного віку;

в сім'ї є двоє чи більше дітей віком до 18 років, з яких хоча б одна дитина - особа з інвалідністю.

Щоб взяти участь у програмі потрібно подати заявку на офіційному сайті ЮНІСЕФ. Деталі щодо оформлення соціальної допомоги можна дізнатися за телефоном гарячої лінії 0-800-600-017. Раніше приймання заявок було припинене, але від 15 червня 2022 року воно буде доступне знову.

Грошова допомога від ООН

Організація Об'єднаних Націй також створила програму фінансової підтримки для українців, які мають статус ВПО та отримали його після 24 лютого 2022 року. Грошові виплати у розмірі 2200 гривень доступні всім внутрішньо переміщеним особам, які переїхали до безпечних територій. Гроші будуть виплачувати протягом трьох місяців після оформлення заяви. Тобто одна людина зможе отримати загальну суму в 6600 гривень.

Перелік одержувачів формується в Мінсоцполітики. До речі, гроші можливо отримати навіть в тому випадку, якщо людина не оформляла статус ВПО. Також вони доступні всім, хто постраждав внаслідок бойових дій на підконтрольній Україні території.

Для отримання грошової допомоги від ООН потрібно звернутися до місцевих органів соціального захисту чи зателефонувати на номер 0-800-307-711.

Виплати від Норвезької ради у справах біженців (NRC)

Ці кошти доступні українцям, які отримали статус ВПО, а також тим громадянам України, які наразі проживають в регіонах, що постраждали через активні бойові дії та вразливі категорії населення.

Кожен член сім'ї буде отримувати 2200 гривень протягом трьох місяців. Щоб зареєструватися у цій програмі, необхідно встановити WhatsUp, а потім надіслати текст "NRC" на номер 0 800 609 844. Опісля ви отримаєте інструкції, що робити далі.

Заявки розглядаються до 10 днів, а про результат ви будете проінформовані також через WhatsUp. Якщо ваша заявка буде схвалена, гроші прийдуть вже через місяць.

Тут варто зазначити - ця допомога доступна лише тим українцям, які не брали участь у інших грошових програмах.