Яка категорія українців може достроково вийти на пенсію і отримувати виплати

Частина українців може вийти на пенсію значно раніше.

В Україні певна категорія громадян може вийти на пенсію достроково. Перелік осіб, які мають на це право та умови призначення таких пенсій визначено статтею 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"

Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

Хто може вийти на пенсію достроково:

жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку 8 років, а також матері дітей з інвалідністю;

військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність внаслідок поранення;

дружини чи чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які загинули, за умови, що вони не одружилися повторно;

ліквідатори наслідків ЧАЕС чи особи, що виконували інтернаціональний обов’язок;

особи передпенсійного віку, із якими був розірваний трудовий договір через їхній стан здоров’я;

особи, які працювали в районах Крайньої Півночі або аналогічних місцевостях;

люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших. Після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;

особи з інвалідністю по зору I групи – сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи - після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 рокі та за наявності страхового стажу не менше 15 років – у чоловіків і не менше 10 років – у жінок.

Перелік документів:

заява на отримання дострокової пенсії;

посвідчення особи (оригінал та його копія);

документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи;

довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (коду РНОКПП);

довідка про доходи протягом страхового стажу роботи. Ця довідка має містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Нагадаємо, в Україні частина пенсіонерів може отримати додаткові виплати – що для цього потрібно.

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