Яка країна може зупинити Путіна: у Польщі зробили гучну заяву щодо України

Польський міністр назвав країну, яка здатна зупинити збройну агресію Росії. А тим часом на Заході заговорили про вступ України до НАТО. Єнс Столтенберг відповів на запитання, чи може Україна з окупованими територіями стати частиною НАТО.

Всі подробиці – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Хто може зупинити Росію

Росія не змогла б вести війну проти України без підтримки з боку Пекіна, тому Китай може та повинен зупинити її. Про це в розмові з журналісткою The Washington Post Лаллі Веймут заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

“Путін не зміг би вести цю війну без компонентів і матеріалів з Китаю. Тож Китай міг би зупинити цю війну. І він повинен це зробити".

Роль Китаю у війні

Думку про те, що Пекін має достатньо впливу, щоб змусити Росію закінчити повномасштабну війну проти України, висловлював і президент Володимир Зеленський, і лідери інших країн. Сполучені Штати звинувачують Китай у допомозі Росії у відновленні її військово-промислової бази. А Пекін запевняє, що не допомагає жодній зі сторін, однак країна є близьким партнером Москви.

Коли Путін зупиниться

Натомість, на думку польського міністра, кремлівський правитель Путін зупиниться лише тоді, коли зрозуміє, що не може перемогти "прийнятною" ціною. Також Сікорський вважає ядерні погрози лише способом залякати громадську думку на Заході.

“Путін – диктатор. Його стримуватиме наша сила, а не його власні доктрини. Ніхто не планує жодної агресії проти Росії. Це Росія є агресором. Це Росія вторглася в Україну. Путін відчуває себе в безпеці, кидаючи всі свої сили у війну проти України, тому що він знає, що НАТО – це суто оборонний альянс".

Підтримка Варшави

Сікорський запевнив, що Варшава підтримує членство України в НАТО та бажає, щоб країна перемогла в цій війні. Також він виступив за посилення української протиповітряної оборони, збиття російських ракет і дронів, які залітають на територію Польщі, та зняття заборони бити далекобійною зброєю по аеродромах на території РФ. Міністр визнав, що у Польщі хвилюються за результат президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, однак країна хоче мати з ними "найкращі відносини", незалежно від того, хто переможе. На запитання про "втому на Заході" він відповів так:

“Від чого ми втомилися? Це українці втомилися. Ми повинні дотримуватися курсу, тому що, якщо Путін програє, міжнародне право буде відновлено, і Росія буде реформуватися".

Членство України в НАТО

А тим часом джерела Financial Times повідомляють, що є ймовірність прискорення процесу вступу України в НАТО. Видання пише, що президент України Володимир Зеленський залишив Вашингтон без ключових досягнень щодо двох важливих питань. А саме дозволу США на використання західної зброї для дальніх ударів по російській території та прогресу в питанні вступу України до НАТО. Адміністрація Байдена протистоїть обом питанням, побоюючись, що це може спонукати Москву до ескалації конфлікту, що потенційно залучить США та інших союзників.

Американські офіційні особи нібито не були вражені "планом перемоги", який містить запити на великі постачання західної зброї. Радник, який допомагав готувати документ, зазначив, що у Зеленського не було вибору, окрім як знову наголосити на необхідності членства в НАТО, оскільки будь-яке інше рішення сприймалося б як відступ у питанні західних гарантій безпеки, які українці вважають необхідними.

“Земля в обмін на членство в НАТО – це єдина реальна стратегія, і всі це знають, – зазначив один із високопоставлених західних чиновників. – Ніхто не скаже цього вголос... але це єдиний варіант на столі".

Однак навіть це потребувало б значного розгортання сил США та їхніх партнерів, на що будь-яка адміністрація у Вашингтоні, як демократична, так і республіканська, швидше за все, не погодиться через зосередженість на загрозі з боку Китаю. Питання полягає в тому, чи європейські країни готові взяти на себе більшу частину цього тягаря.

І чи погодиться Росія на вступ України до Альянсу, прагнучи вже протягом десятиліть запобігти її зближенню із Заходом? Багато хто по обидва боки Атлантики вважає це малоймовірним.

"Не думаю, що Росія погодиться на наш вступ до НАТО"

Будь-який варіант, окрім повноправного членства, навряд чи зупинить військову агресію Кремля.

"Навіть якщо ми отримаємо запрошення до НАТО, це нічого не означатиме. Це політичне рішення"

Під час, можливо, останньої своєї поїздки до Європи перед завершенням президентського терміну Байден головуватиме на зустрічі України та її союзників у Німеччині 12 жовтня. Західний чиновник, обізнаний з переговорами Зеленського у Вашингтоні, заявив, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися просунути статус заявки України на членство в НАТО до завершення свого терміну в січні.

Генсек НАТО про членство України

Водночас колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який 1 жовтня залишив посаду, напередодні відповів на питання, чи може Україна з окупованими територіями стати членом Альянсу. За його словами, це питання мають вирішувати країни, які входять в НАТО.

"Союзники по НАТО мають вирішувати, як саме членство має застосовуватися чи працювати для України, але ми всі це усвідомлюємо. Звичайно, якщо ми кажемо, що єдиний спосіб для України стати членом – це закінчення війни і повний контроль над усією українською територією, тоді ми даємо президенту Путіну всі стимули просто знайти спосіб продовжувати війну".

Мир для України

Столтенберг вважає, що тривалий і справедливий мир для України можуть забезпечити гарантії безпеки від НАТО.

“Українцям вирішувати, якими є умови для переговорів і якими є умови для прийнятного рішення. Але якщо будуть домовленості щодо нового порядку, то, звісно, треба зробити так, щоб війна на цьому дійсно припинилася".

Він нагадав про початок російської агресії проти України 2014 року й підписання 2015 року Мінських угод і домовленості про припинення вогню, які РФ порушила, "чекала сім років і потім почала повномасштабне вторгнення".

“Тож цього разу ми не можемо мати "Мінськ-3", новий порядок, який Росія не поважає, а лише дає їй деяку паузу для перегрупування та відновлення нових атак. Отже, цього разу нам потрібно переконатися, що коли ми про щось погоджуємося, це має бути кінець, на цьому це має припинитися".

На його думку, майбутні українські сили треба озброїти, щоб вони могли стримувати подальшу російську агресію.

“Ми також повинні надати гарантії безпеки, які є надійними. Звичайно, найнадійнішою гарантією безпеки буде членство в НАТО в нашому пункті про колективну оборону, ст. 5. Тож я вірю, що членство в НАТО може стати способом забезпечення міцного миру для України і що війна справді на цьому припиниться".

Журналістка "Інтерфакс-Україна" запитала, чи може Україна стати членом НАТО "частинами", як це було з Німеччиною (свого часу її було розділено на ФРН і НДР). На що отримала ось таку відповідь.

“Це вирішують союзники по НАТО. У нас є можливість вирішувати, якщо ми того хочемо. Тож знову ж таки, я вважаю, що це може бути способом гарантувати, що коли між Росією та Україною буде досягнута певного роду угода, що на цьому це припиниться. І, знову ж таки, Україна сама вирішуватиме, що є прийнятним. Звичайно, союзники по НАТО вирішують, чи можуть гарантії ст. 5 застосовуватися до частин української території”.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц планує телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Це буде перший контакт між ними після майже двох років мовчання.

Читайте також: