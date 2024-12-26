Яка небезпека чекає на Україну після скасування воєнного стану: демографиня шокувала відповіддю

Якщо українська влада не поверне жінок після війни, чоловіки поїдуть, вважає демографиня.

Після скасування воєнного стану Україна може отримати другу хвилю еміграції чоловіків, які поїдуть до своїх жінок за кордон.

Таку думку висловила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова в інтервʼю ВВС.

За словами демографині, цим ризиком "не можна не нехтувати".

"Якщо ми не повернемо жінок, чоловіки поїдуть. Тобто тут треба намагатися повернути якомога більше людей з-за кордону з тим, щоб і зокрема, зменшити новий відплив звідси. Якщо буде нормально оплачувана робота, якщо припиняться бомбардування, відключення світла, тепла, води – бажання поїхати буде менше", – переконана експертка.

Демографиня також зауважила, що шанс повернути 17-річних хлопців, які легально виїхали, в України ще є. Але тут знову постає питання того, коли та як закінчиться війна.

До слова, Лібанова звернула увагу на те, що немає сплесків еміграції через блекаути.

"Повірте, я слідкую за цим дуже уважно. Переважна частина тих, хто виїхав, вони виїхали в перші місяці війни 2022 року", – додала директорка інституту демографії.

Нагадаємо, заслужена лікарка України Ольга Богомолець заявила, що українська нація може зникнути через 180 років, якщо демографічна ситуація залишиться незмінною.

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