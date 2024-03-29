Яка основна мішень для ворога у ракетному терорі: Зеленський дав чітку відповідь

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні Ставку – багато в чому саме за наслідками російських ударів минулої ночі та цими тижнями. Основна мішень для ворога зараз у ракетному терорі – це енергетика, різні частини нашої енергосистеми. Продумані підлі російські удари, зокрема по гідроенергетиці.

Про це повідомив президент у вечірньому відеозверненні 29 березня.

Що обговорювали на Ставці

Зеленський розповів, що на Ставці обговорили всі аспекти захисту об’єктів, відповідної роботи як в Україні, так і з партнерами. Це має значення не лише для нашої держави, а й для сусідів, і для континенту загалом. Були удари по Дністровській станції, по Канівській станції, і це очевидно свідчить, що Росія хоче повторення такої катастрофи, яку вони влаштували на Каховській станції. Має стати обов’язково спільним завданням – не тільки українським, – щоб таких екологічних катастроф більше не було у нашій Європі. Крім України, під прямою загрозою – Молдова.

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"Я вдячний усім партнерам, які допомагають нам боротися за ППО, за відповідне постачання. І це надзвичайно важливо. І на дипломатичному фронті ми багато сил витрачаємо не просто на протидію російським впливам, але й на те, щоб переконувати партнерів збільшувати постачання систем ППО і ракет до них", – додав він.

Звичайно, багато роботи в різних регіонах і щодо фізичного захисту об’єктів енергетики, зазначив президент. Були доповіді сьогодні й представників енергокомпаній, і урядовців.

"Друге питання на Ставці – це постачання зброї та снарядів для фронту, для наших дій зараз і найближчими місяцями. Чітко розуміємо, до чого готується Росія. Вони хворі війною – самі не зупиняться. І ми робимо все, щоб була можливість достатньої протидії", – наголосив голова держави.

Представлення нового секретаря РНБО

Президент розпововів, що 28 березня представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Литвиненка. Одним із його пріоритетних завдань зараз є більше координації, більше якісних проєктів рішень – усього того, що посилить нашу державу в сенсі захисту від російських амбіцій та, власне, нашої здатності загасити ворожі амбіції.

Обмеження роботи онлайн казино: петиція набрала голосів

"Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино – онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства. Я доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення", – сказав президент.

Про відповіді ворогу

Зеленський також наголосів, що ворог отримає детальні відповіді на ракетні удари.

"І останнє. Сьогоднішній день почався рано – вночі, через російські ракетні удари. Я був на постійному зв’язку з командувачем Повітряних сил Олещуком і з Головкомом Сирським. Детальні доповіді. Детальні будуть і відповіді ворогу", – підсумував президент.

Куди поїде посол Данілов

Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямі, а конкретніше – президент погодив його кандидатуру як нового Посла України у Республіці Молдова.

"Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну. Для нас Молдова є надзвичайно вагомою державою – і з погляду безпекових викликів у регіоні, і з погляду нашої двосторонньої взаємодії", – пояснив своє рішення голова держави.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 26 березня, звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. Про це стало відомо з відповідного указу на сайті Офісу президента.

Згідно з новим указом, на місце Данілова призначено Литвиненка Олександра Валерійовича. Перед цим від 2021 року він очолював Службу зовнішньої розвідки України, а до того – був директором Національного інституту стратегічних досліджень.