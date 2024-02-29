Яка погода буде в Україні на початку березня: синоптики здивували прогнозом

Вдень тепло, а вночі очікуються заморозки.
У перший день весни температура повітря очікується вище за норму, однак не минеться без заморозків та снігу у деяких регіонах України.
Про це повідомив "Укргідрометцентр".
1 березня
У п’ятницю найвищою температура повітря очікується на заході України — у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Тут повітря прогріється до +15…+19 градусів.
На півдні, а також у центральних і північних районах погнозується від 7 до 12 градусів вище нуля.
Однак на сході буде трохи прохолодніше. У Донецькій, Луганській та Харківській областях упродовж дня очікується +6…+9 градусів. А вночі у цій частині України вдарять морози до 4 градусів.
2 березня
У суботу погода не зазнає суттєвих змін, тож на всій території України синоптики прогнозують сонячну погоду. Найвищі температурні показники збережуться на заході — до +19 градусів.
У південних та центральних областях синоптики прогнозують +9…+11 градусів. До того ж на півдні України вночі будуть невеликі заморозки.
Також морозна погода вночі утримається на сході. У Харківській, Луганській та Донецькій областях уночі температура спаде до 3 градусів морозу, проте вдень у цих регіонах очікується сонячна погода та до 10 градусів тепла.
3 березня
У неділю температура стане трохи нижчою, а вночі у більшості областей будуть навіть невеликі заморозки. Нижче нуля температура опуститься вночі на півночі, півдні, в центрі та на сході України.
Протягом дня найвища температура буде у західних регіонах — до +15 градусів. На північному сході упродовж дня очікується +6…+8 градусів.
Опадів у цей день не передбачається. У всіх областях синоптики прогнозують мінливу хмарність.
Яка погода буде у перший весняний місяць, читайте у новині.
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