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Яка прикрість: у Мінцифри розповіли про безпрецедентні кібератаки на державні сайти РФ

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Яка прикрість: у Мінцифри розповіли про безпрецедентні кібератаки на державні сайти РФ

Хакери скоїли атаку і на сайт Кремля. 

Хакери атакували сайт Кремля.  

Протягом 26 лютого, за даними росЗМІ, відбулися безпрецедентні за масштабом кібератаки на російські державні сайти. Хакерської атаки зазнали, зокрема, і сайти Кремля та Держдуми РФ.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров 27 лютого.

Як він уточнив, хакери атакували портал Держпослуги РФ, сайти Кремля, Держдуми РФ, "Першого каналу", "Роскосмосу" і "Російської залізниці".

"Понад 50 DDoS-атак у більш як 1 Тбайт. Яка прикрість", - написав Федоров.

Нагадаємо, ЗСУ почали використовувати турецькі "Байрактари": противник зазнав втрат під час наступу.

ЗСУ збили вже два російські літаки ІЛ-76 з десантами.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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