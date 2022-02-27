Яка прикрість: у Мінцифри розповіли про безпрецедентні кібератаки на державні сайти РФ

Яка прикрість: у Мінцифри розповіли про безпрецедентні кібератаки на державні сайти РФ

Хакери скоїли атаку і на сайт Кремля.

Хакери атакували сайт Кремля.

Протягом 26 лютого, за даними росЗМІ, відбулися безпрецедентні за масштабом кібератаки на російські державні сайти. Хакерської атаки зазнали, зокрема, і сайти Кремля та Держдуми РФ.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров 27 лютого.

Як він уточнив, хакери атакували портал Держпослуги РФ, сайти Кремля, Держдуми РФ, "Першого каналу", "Роскосмосу" і "Російської залізниці".

"Понад 50 DDoS-атак у більш як 1 Тбайт. Яка прикрість", - написав Федоров.

Нагадаємо, ЗСУ почали використовувати турецькі "Байрактари": противник зазнав втрат під час наступу.

ЗСУ збили вже два російські літаки ІЛ-76 з десантами.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: