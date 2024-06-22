Яка різниця між зняттям і виключенням з військового обліку: пояснення

У контексті військового обліку в Україні існують два важливі поняття: зняття з обліку та виключення з нього. Хоча на перший погляд вони можуть здаватися схожими, між ними є суттєві відмінності, які важливо розуміти кожному військовозобов'язаному.
Зняті та виключені з військового обліку це різні категорії громадян. Якщо особа визнана непридатною до служби навіть у воєнний час, її можуть виключити з обліку. Натомість знята людина з військового обліку має повернутися на облік через встановлений законом період.
Детальніше про те, яка різниця між зняттям і виключенням з військового обліку, читайте на ТСН.ua.
Відтак, "виключений" з військового обліку втрачає статус військовозобов'язаного, його не можна призвати під час мобілізації та вручити повістку. Така людина не зобов'язана проходити ВЛК й оновлювати дані. Поняття "виключений" постійне.
Натомість зняти з військового обліку можуть наступні категорії громадян.
Призовників, які:
- вибувають в іншу адміністративно-територіальну одиницю України до нового місця проживання;
- вибувають на термін більше трьох місяців за межі країни;
- взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов'язаних;
- отримали звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;
- припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення терміну її проходження чи достроково відповідно до законодавства;
- виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом першого та другого контрактів.
Військовозобов'язаних, які:
- вибувають в іншу адміністративно-територіальну одиницю України до нового місця проживання;
- прийняті на службу до Національної поліції, Служби судової охорони, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;
- вибули більше ніж на три місяці за межі країни;
- в інших випадках за рішенням Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки.
Резервістів, які:
- вибувають в іншу адміністративно-територіальну одиницю України до нового місця проживання;
- прийняті на службу до Нацполіції, ДБР, податкової поліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби;
- вибули із країни на більше ніж три місяці;
- звільнені зі служби у військовому резерві й не досягли граничного віку перебування в запасі;
- інших випадках за рішенням МО, СБУ, СЗР.
Раніше повідомлялося, чи треба оновлювати дані, відвідувати ТЦК та СП чоловікові, який був знятий з військового обліку з виключенням з військового обліку за станом здоров'я ще до початку дії воєнного стану.
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