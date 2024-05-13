Яка ситуація на Харківщині: Зеленський звернувся до українців та розповів важливі подробиці

Президент України Володимир Зеленський наприкінці дня 13 травня звернувся до українців та розповів про ситуацію на всіх оперативних напрямках.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За словами президента, на Харківщині тривають контрударні дії українських військових.

“Напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз усе більше стає наших результатів — ми знищуємо піхоту окупанта і техніку”, — наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, не залишається без необхідної підтримки та забезпечення Донецький напрямок — йдеться про Краматорський, Покровський та Куп’янський відтинки.

“Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини — диверсійні групи, обстріли. Ми відповідаємо вогнем, як і належить. Наше завдання абсолютно зрозуміле — зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях — від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини. Для окупанта не має бути жодного безпечного місця на українській землі. І в нашому небі. Дякуємо сьогодні за збитий російський Су-25 на Донеччині”, — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що ЗСУ збили російський Су-25 на Донеччині.

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