Яка ситуація на кордоні з пропуском людей: у ДПСУ розповіли

Є чіткі правила, зміни до них не вносилися.

Тема перетину кордону зараз доволі чутлива щодо пропуску та перевірок на кордоні. Але треба розуміти, що є правила перетину кордону, є законодавство, яке визначає перетин кордону громадянами і прикордонники його чітко дотримуються.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.



"Змін до цих правил не було, але на Державну прикордонну службу покладена відповідальність перевіряти чітко мету поїздки, документи, які дають право перетнути кордон, бо за останній час ми бачимо те, що особи, які слідують через кордон, в тому числі намагаються використовувати сфальшовані документи, або ж їхня мета поїздки не відповідає тим, які визначені в правилах", – пояснив він.

Раніше на кордоні зі Словаччиною затримали 10 ухилянтів-втікачів.

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