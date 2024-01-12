Яка ситуація на лівому березі Херсонщини: оцінка британської розвідки

Ситуація залишається складною.
Українські сили, що діють на східному березі річки Дніпро, активно використовують безпілотні літальні апарати (FPV), оснащені боєприпасами. Разом з артилерією дрони завдають потужних ударів по російських військах.
Про це пише Міністерство оборони Великої Британії.
За оцінками російського воєнкора, близько 90 відсотків техніки РФ в районі Кринок було знищено.
"Нездатність Росії протистояти FPV України, ймовірно, пов'язана з нестачею російських засобів радіоелектронної боротьби в цьому районі", – пишуть аналітики британської розвідки.
Нагадаємо, поблизу села Кринки на лівобережжі Херсонщини тривають запеклі бої. Там ЗСУ намагаються утримати та розширити свої позиції.
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